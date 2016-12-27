В Раде зарегистрирован законопроект о защите и популяризации русского языка

Народный депутат, член фракции «Оппозиционный блок» Евгений Балицкий зарегистрировал в Верховной Раде Украины законопроект о защите, развитии и популяризации русского языка.

Соответствующая информация обнародована на сайте Рады

Текст законопроекта и сопроводительные документы в открытом доступе пока отсутствуют.

Сейчас депутаты Рады находятся на каникулах и вновь приступят к работе 17 января 2017.

Напомним, ранее законопроект был представлен на межрегиональной конференции по русскому языку в Днепре. Так как для большей части населения страны, наряду с украинским, родным является и русский язык, документом предусмотрен запрет на закрытие русскоязычных школ и русских культурных центров. Также авторы выступают за отмену языковых квот на телевидении и радио, которые ограничивают использование русского языка.

Участники конференции в Днепре приняли резолюцию, в которой отметили необходимость имплементации такого специального закона.