В следующем году ГПСУ не будет объявлять призыв на срочную службу
27/12/2016 15:03
Более тысячи срочников перейдут на контракт
Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) пока не планирует возобновлять призыв на срочную службу, сообщил глава ГПСУ Виктор Назаренко.
«Мы - профессиональная правоохранительная структура, которая не требует дополнительного привлечения военнослужащих срочной службы. Мы не планируем при существующем бюджете призывать на срочную службу», - сказал Назаренко.
П его словам, ориентировочно более тысячи срочников, возможно, перейдут на контракт.
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