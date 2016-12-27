В следующем году ГПСУ не будет объявлять призыв на срочную службу

Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) пока не планирует возобновлять призыв на срочную службу, сообщил глава ГПСУ Виктор Назаренко.

«Мы - профессиональная правоохранительная структура, которая не требует дополнительного привлечения военнослужащих срочной службы. Мы не планируем при существующем бюджете призывать на срочную службу», - сказал Назаренко.

П его словам, ориентировочно более тысячи срочников, возможно, перейдут на контракт.