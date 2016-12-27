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В следующем году ГПСУ не будет объявлять призыв на срочную службу

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Более тысячи срочников перейдут на контракт

Более тысячи срочников перейдут на контракт

Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) пока не планирует возобновлять призыв на срочную службу, сообщил глава ГПСУ Виктор Назаренко.

«Мы - профессиональная правоохранительная структура, которая не требует дополнительного привлечения военнослужащих срочной службы. Мы не планируем при существующем бюджете призывать на срочную службу», - сказал Назаренко. 

П его словам, ориентировочно более тысячи срочников, возможно, перейдут на контракт.

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Теги: ГПСУ, призыв

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