Агрохолдинг «Мрия» загнал крестьян Тернопольской области в земельное рабство

На Тернопольщине обманутые агрохолдингом «Мрия» пайщики обратились к своему сельскому голове за помощью

В 2001 году жители сел Крогулец и Новый Нижборок (Тернопольская область) заключили на 5 лет договора аренды на свои паи с агрохолдингом «Мрия», однако вскоре оказалось, что руководство компании во главе с Саймоном Чернявским без ведома владельцев паев с помощью фиктивных подписей перерегистрировало договора аренды сроком уже на 10 лет, передает портал Вести.

Староста села Крогулец Василий Ангелюк сообщил, что жители потребовали от агрохолдинга экземпляры договоров, и когда получили их увидели, что подписи крестьян были сфальсифицированы.

По его словам, от представителей «Мрии» потребовали объяснений, однако никто с людьми так и не пообщался, обманутые крестьяне решили подавать в суд, и на сегодняшний день в Гусятинском районном суде находится уже 12 дел в отношении расторжения договоров аренды земли.

«Мрия» сейчас активно судится как с крестьянами, так и с банками, которые вложили в агрохолдинг много денег, пишет Народна Правда.

Защитник Василия Гермака, одного из жителей села, который подал в суд на «Мрию» Марьяна Татарин рассказал о том, что у ее потерпевшего есть договор аренды на 5 лет, однако он оказался зарегистрирован на 10 лет и агрохолдинг сейчас самопроизвольно пользуется землей.

Для того, чтобы установить правду, защита Гермака инициировали проведение почерковедческой экспертизы, однако юристы «Мрии» отправили письменное возражение. Несмотря на это, суд принял сторону жителей села и назначил экспертизу подписи Василия Гермака.

Отмечается, что обманутых крестьян, таких как Василий Гермак сотни. Так только в селе их Крогулец 90 человек, а в деревне Новый Нижборок – 260. Крестьяне обратились в правоохранительные органы и сейчас в полиции открыто уголовное производство по факту массовой подделки подписей работниками агрохолдинга «Мрия».