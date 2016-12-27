В Днепре полиция вернула пенсионеру 80 тыс. грн, которые он забыл в магазине
27/12/2016 17:46
Пенсионер забыл в камере хранения 80 тысяч гривен
В Днепре полиция вернула 78-летнему мужчине 80 тыс. гривен, которые он забыл в камере хранения супермаркета, сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.
«22 декабря 78-летний житель Днепра снял с банковского счета все сбережения и ушел в супермаркет. Положив пакет с деньгами в камеру хранения, пенсионер забыл, в какой ящик положил деньги, расстроился и пошел домой», - говорится в сообщении.
По информации ведомства, вечером сотрудники супермаркета осматривали камеры хранения и обнаружили оставленные деньги, после чего они сообщили о находке в полицию. Правоохранители изъяли деньги и надеялись, что вот-вот в полицию поступит заявление от пострадавшего. Впрочем, за деньгами никто не обращался. Тогда полицейские оперативным путем установили мужчину, которому принадлежат оставленные в камере хранения наличные.
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