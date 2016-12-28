Харьковчане дерутся в очереди на закрытие ФОП

А под Регистрационной палатой уже предлагают услуги «бегунки»

Под стенами Регистрационной палаты (пр. Московский, 96а) ежедневно выстраивается огромная очередь из желающих закрыть частное предпринимательство, а в самом помещении – кипят страсти. Многочасовое ожидание порождает ссоры и неразбериху. «Только оттуда. Радует только одно - после смерти в аду все уже будет знакомо», - шутит в соцсетях харьковчанин Андрей Зарубин.

Вчера харьковчане уже не ограничивались резкими высказываниями и оскорблениями, дошло до рукоприкладства. Конфликтующие даже вызывали полицию. Приехавшие на место патрульные сообщили, что это уже шестой вызов в палату за день, говорят очевидцы.

Под стенами здания уже орудуют, так называемые, «бегунки», которые предлагают «все быстро решить» всего за 250 грн. «Но их вкрадчивый голос что-то доверия не внушает. Консультант в палате посоветовала обратиться к нотариусу, чтобы не стоять в очереди. Но вот найти нотариуса, у которого есть доступ к реестру, трудно», - рассказывает харьковчанин Дмитрий Принцев. Более того, те, у кого доступ открыт, за свои услуги требуют от 500 до 900 грн., а некоторые и вовсе не хотят связываться с ФОПами меньше, чем за 2 тыс. грн.

В департаменте регистрации горсовета отмечают, что ежедневно в палату поступает более 400 заявлений от физлиц-предпринимателей. Отправку заявления по почте харьковчане практически не используют, ведь после получения документов их все равно надо заверить у нотариуса, что подразумевает расходы.

Напомним, согласно принятому 6 декабря законопроекту, предприниматели с 1 января 2017 года будут обязаны платить единый социальный взнос в размере 704 грн ежемесячно, даже если не получают доход от своей деятельности. Вчера стало известно, что Президент подписал закон.

Фото: vk.com/h_kharkov