МИР

УКРАИНА

НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
общество

Харьковчане дерутся в очереди на закрытие ФОП

0

Ежедневно в палату обращаются сотни харьковчан

Ежедневно в палату обращаются сотни харьковчан

А под Регистрационной палатой уже предлагают услуги «бегунки»  

Под стенами Регистрационной палаты (пр. Московский, 96а) ежедневно выстраивается огромная очередь из желающих закрыть частное предпринимательство, а в самом помещении – кипят страсти. Многочасовое ожидание порождает ссоры и неразбериху. «Только оттуда. Радует только одно - после смерти в аду все уже будет знакомо», - шутит в соцсетях харьковчанин Андрей Зарубин.

Вчера харьковчане уже не ограничивались резкими высказываниями и оскорблениями, дошло до рукоприкладства. Конфликтующие даже вызывали полицию. Приехавшие на место патрульные сообщили, что это уже шестой вызов в палату за день, говорят очевидцы.

Под стенами здания уже орудуют, так называемые, «бегунки», которые предлагают «все быстро решить» всего за 250 грн. «Но их вкрадчивый голос что-то доверия не внушает. Консультант в палате посоветовала обратиться к нотариусу, чтобы не стоять в очереди. Но вот найти нотариуса, у которого есть доступ к реестру, трудно», - рассказывает харьковчанин Дмитрий Принцев. Более того, те, у кого доступ открыт, за свои услуги требуют от 500 до 900 грн., а некоторые и вовсе не хотят связываться с ФОПами меньше, чем за 2 тыс. грн.

В департаменте регистрации горсовета отмечают, что ежедневно в палату поступает более 400 заявлений от физлиц-предпринимателей. Отправку заявления по почте харьковчане практически не используют, ведь после получения документов их все равно надо заверить у нотариуса, что подразумевает расходы.

Напомним, согласно принятому 6 декабря законопроекту, предприниматели с 1 января 2017 года будут обязаны платить единый социальный взнос в размере 704 грн ежемесячно, даже если не получают доход от своей деятельности. Вчера стало известно, что Президент подписал закон.

Фото: vk.com/h_kharkov

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Источник: «Харьков. Комментарии»

Теги: регистрация, ФОП, отчетность, Харьков, очереди

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> В Киеве начнутся рейды по выявлению нелегальных жильцов

В Киеве начнутся рейды по выявлению нелегальных жильцов

"> Я предупреждал бельгийцев из «Ян де Нул» об ответственности, - министр Омелян

Я предупреждал бельгийцев из «Ян де Нул» об ответственности, - министр Омелян

"> В Украине могут подорожать автомобили из ЕС

В Украине могут подорожать автомобили из ЕС

"> Онищенко за место в Раде дал Жвании $6 миллионов (ВИДЕО)

Онищенко за место в Раде дал Жвании $6 миллионов (ВИДЕО)

Загрузка...

Последние новости

10:00

В Москве взорвали платежный терминал и унесли кассеты с деньгами

09:53

Дубай будет использовать ИИ для раскрытия преступлений

09:44

В жутком ДТП под Харьковом погиб грудной ребенок

09:41

В Афганистане покушались на парламентария

Читать все »

Последние статьи

общество
Глоссарий 2016 года. Часть первая

Глоссарий 2016 года. Часть первая »

Звезды
Катя Осадчая периодически отдает сына на воспитание бывшему мужу.

Самые красивые мамочки украинского шоу-биза »

Здоровье
Турофобия - боязнь сыра

10 фобий, которые не лечатся »

Власть
партия Наш Край

Вечно перспективный «Наш край» »

Читать все »

Регионы

Одесса

Суд арестовал имущество Ренийского терминала по перевалке сжиженного газа

Суд арестовал имущество Ренийского терминала по перевалке сжиженного газа »

Запорожье

Запорожский правоохранитель "наколядовал" на 5 лет тюрьмы

Запорожский правоохранитель "наколядовал" на 5 лет тюрьмы »

Донбасс

Члены "ДНР" вывозят свои семьи из Дебальцево - "ИС"

Члены "ДНР" вывозят свои семьи из Дебальцево - "ИС" »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.