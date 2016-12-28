На комбата ЛНР совершено покушение

По словам нардепа Дмитрия Тымчука, вооруженные люди напали на комбата батальона ЛНР «Заря» Андрея Патрушева

На комбата ЛНР, представителя ближнего окружения Игоря Плотницкого совершено покушения. Об этом сообщил нардеп Дмитрий Тымчук, пишет «Сегодня». По его словам, командир батальона ЛНР «Заря» Андрей Патрушев неподалеку от своего дома подвергся вооруженному нападению.

«Сначала нападавшие били Патрушева, а когда на его крики из дома выбежала его сожительница Хоршева (в настоящее время занимает должность и.о. министра совета министров ЛНР), нападавшие осуществили выстрелы из огнестрельного оружия и скрылись», – сообщил Дмитрий Тымчук.

После нападения Патрушева направили в луганскую больницу, где ему наложили на голову 10 швов и оставили для дальнейшей реабилитации.

«Среди нападавших Патрушев узнал двух бывших боевиков батальона «Заря». Правоохранители ЛНР обнаружили на заборе на месте нападения следы от выстрелов в направлении Патрушева и Хоршевой на уровне их голов и туловищ», – добавил Тымчук.

По информации Тымчука, рассматривается версия двойного покушения – в том числе и на Хоршеву. Также, по его словам, в больнице Патрушева оформили под другой фамилией , поскольку по личному распоряжению Плотницкого факт покушения скрывают от СМИ.

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