Стало известно, во сколько украинцам обойдется новогодний стол

Празднование Нового года обойдется украинцам примерно в половину месячной зарплаты, которая составляет чуть больше пяти тысячи гривен.

В 2016 году продовольственная инфляция значительно опередила общую: цены на сливочное масло выросли на 37%, яйца – на 34%, сметану – на 30%, молоко – на 28%, гречку – на 13%.

По подсчетам экспертов, стандартный новогодний стол в этом году обойдется украинцам в 2 300-2 400 гривен против 1 600-1 700 гривен год назад, т. е. более чем на 40% дороже.

В прошлом году на салат Оливье нужно было 115 гривен, а в этом уже 152. На Сельдь под шубой – 75 гривен, а в этом уже 91 гривну», – отметил Папиев.

В этом году эксперты впервые добавили к новогоднему бюджету еще одну статью расходов, которая ранее вообще не принималась в расчет из-за ее незначительности: от 100 до 150 гривен дополнительно уйдет на коммунальные услуги для приготовления блюд новогоднего стола и встречи Нового года с телевизором и гирляндами.

Кроме того, спустя неделю после Нового года украинцы будут встречать Рождество, главное блюдо которого, кутя, по подсчетам экспертов партии, подорожала на 70%.