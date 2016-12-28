Народные депутаты поддерживают законопроект о защите русского языка

И считают неправильным решение об установлении языковых квот на радио и телевидении

Как сообщали «Комментарии», в понедельник, 26 декабря, в Верховную Раду был подан законопроект об обеспечении государственной поддержки мероприятий по развитию, популяризации и защите русского языка. Его автором выступил член фракции «Оппозиционный блок» Евгений Балицкий.

Коллеги автора документа по парламенту считают, что в части гарантий защиты русского языка Конституция Украины властями не соблюдается, поэтому они поддержали законопроект Балицкого и подкрепили это своими комментариями.

Яков Безбах, внефракционный депутат, считает, что принятие этого документа позитивно повлияет на ситуацию в стране. Он заявил, что русский язык должен получить в Украине статус государственного. «Язык сегодня является достоянием. Во многих странах мира по несколько языков государственных. И ничего с ними не происходит. Почему у нас нельзя? Я понять не могу», – отметил он.

Татьяна Бахтеева, нардеп от Оппозиционного блока, акцентировала внимание на том, что русскому языку не оказывалось абсолютно никакой поддержки за все годы независимости. Также Бахтеева не поддержала решение об установлении языковых квот на радио и телевидении. «Я думаю, что это не правильно, если мы демократическое государство. В Швейцарии четыре государственных языка, пять языков в Канаде. Мы идем в демократию, так давайте тоже людям рот не затыкать», – сказала она. Депутат призвала украинцев объединиться для того, чтобы в стране закончилась война. «Главное – быть человеком, делать добро и иметь теплое сердце. Сегодня мы должны объединиться, чтобы немедленно закончилась эта ненужная война на нашей территории, в стране Украина», – резюмировала парламентарий.

На вопрос журналиста, выполняет ли сегодня государство статью 10 Конституции, депутат Евгений Мураев, ответил: «Нет! Абсолютно нет! Вы же не видите программ и бюджетного финансирования языка, значит, не поддерживается. Ответ простой. Нет специальных программ. Нет программ по открытию школ или их поддержке. Мы наоборот видим обратное – что принимаются законы, которые запрещают и регламентируют долю украинского языка». Он назвал введение квот на украиноязычный контент на радио и телевидении «полным бредом». «Все граждане стали заложниками той политики, которую ведет власть, и ее популизма. То есть они спекулируют на этих темах. Еще раз говорю, что если мы хотим объединить общество в единое, нужно учитывать интересы всех граждан», – подытожил Мураев.