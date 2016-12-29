Стало известно, какие мосты отремонтируют в 2017 году

В следующем году начнут работы начать работы на путепроводе на пересечении проспекта Комарова и бульвара В. Гавела в Соломенском районе, кроме того отремонтируют мостовое полотно Московского моста

В 2017 году в Киеве комунальщики приступят к ремонтным работам на Московском мосту. Сейчас продолжатся работы на Южном мосту и путепроводах на Одесской площади и проспекте Науки.

«Планируется начать работы на путепроводе на пересечении проспекта Комарова и бульвара В. Гавела в Соломенском районе, выполнить ремонт мостового полотна на металлическом прогоновом строении Московского моста», - сообщили в пресс-службе «Киевавтодора».

Отмечается, что в 2017 году продолжаются ремонтные работы на путепроводах на проспекте Науки и на Одесской площади. Также будет продолжен ремонт деформационных швов на правобережной эстакаде Южного моста.

Работы по устройству верхнего слоя дорожного покрытия будут проведены по ул. Васильковской, ул. П. Грабовского, ул. Международной, ул. Механизаторов, ул. Миропольской.