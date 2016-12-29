Сутки в АТО: двое бойцов ВСУ убиты, двое – с ранениями

Один боец погиб в бою в районе Крутой балки, второй - при разминировании у Троицкого

За минувшие сутки в АТО зафиксировано 50 обстрелов со стороны сепаратистов. Спикет Минобороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник заявил о двоих убитых бойцах ВСУ и двоих раненых.

По словам спикера, один военный погиб вчера в результате боя в районе Крутой Балки. Еще один был убит и двое получили ранения во время разминирования неподалеку от Троицкого.

Ранее «Комментарии» писали о том, что секретарь СНБО заявил о возможных провокациях в зоне АТО во время праздников.