В Украине с 3 января похолодает: температура опустится до -14

В Украине с 3 января придёт похолодание, в результате которого столбики термометра ночью опустятся до -14 градусов по Цельсию. Об этом сообщил руководитель Украинского гидрометцентра Николай Кульбида во время заседания оперативного штаба по готовности к реагированию на чрезвычайные ситуации в зимний период.

В течение 29 декабря - 2 января осложнения погодных условий на территории Украины не ожидается. Прогнозируются незначительные морозы и местами небольшой снег.

«3-5 января мы ждем перемещения холодного арктического воздуха и понижения температуры на несколько градусов: до 9-14 градусов мороза ночью и 2-7 мороза днем. Это будет на фоне небольшого выпадения снега», - рассказал Кульбида.

В областях работает 2 945 стационарных и передвижных пунктов обогрева, в которые уже обратились более 15 тыс. человек.

Подразделения ГосЧС переведены на усиленный режим несения службы. Круглосуточно на дежурстве находится около 7 500 спасателей и 2 тысяч единиц техники.

Как сообщали «Комментарии», в новогоднюю ночь в Украине снежная погода маловероятна.