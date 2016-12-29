Повышенная лавинная опасность объявлена в Карпатах

В Карпатах на протяжении двух дней ожидается значительный уровень лавинной опасности, сообщает пресс-служба ГосЧС.
«В течение 29-30 декабря в горах Львовской области и в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется значительный (III) уровень лавинной опасности», - отмечается в сообщении.
Туристам советуют учесть прогноз при планировании походов.
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Источник: «Комментарии»,
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