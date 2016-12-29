Киев передал ДНР и ЛНР 15 пленных

В районе контрольно-пропускного пункта въезда/выезда «Майорск» украинская сторона передала представителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) 15 пленных.

Десять человек были переданы так называемому уполномоченному по правам человека в ДНР Дарье Морозовой, пятеро — руководителю рабочей группы ЛНР по обмену военнопленных Ольге Кобцевой.

«Я надеюсь, что у девяти из тех, кто сегодня выходит, будут на руках акты помилования от президента Украины. Это было первое требование в Минске, чтобы они были процессуально очищены. Семь женщин будет в этом списке, из них одну девушку, Андриенко Александру, мы очень давно ждали. Девушка перенесла в плену такое, что ей не позавидуешь», — сказала Морозова.

Как сообщали ранее «Комментарии» , боевики самопровозглашенной «Донецкой народной республики» готовы провести с Киевом обмен пленными по формуле «228 на 8». Они готовы передать украинской стороне восемь «процессуально очищенных украинских пленных».

Напомним, позже руководство самопровозглашенной «Донецкой народной республики» предложило произвести с Киевом обмен пленными по формуле «690 на 47».