МИР

УКРАИНА

НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
общество

Киев передал ДНР и ЛНР 15 пленных

0

Боевикам передали пленых

В районе контрольно-пропускного пункта въезда/выезда «Майорск» украинская сторона передала представителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) 15 пленных.

Десять человек были переданы так называемому уполномоченному по правам человека в ДНР Дарье Морозовой, пятеро — руководителю рабочей группы ЛНР по обмену военнопленных Ольге Кобцевой.

«Я надеюсь, что у девяти из тех, кто сегодня выходит, будут на руках акты помилования от президента Украины. Это было первое требование в Минске, чтобы они были процессуально очищены. Семь женщин будет в этом списке, из них одну девушку, Андриенко Александру, мы очень давно ждали. Девушка перенесла в плену такое, что ей не позавидуешь», — сказала Морозова.

Как сообщали ранее  «Комментарии» , боевики самопровозглашенной «Донецкой народной республики» готовы провести с Киевом обмен пленными по формуле «228 на 8». Они готовы передать украинской стороне восемь «процессуально очищенных украинских пленных».

Напомним, позже руководство самопровозглашенной «Донецкой народной республики» предложило произвести с Киевом обмен пленными по формуле «690 на 47».

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Источник: «Комментарии»,

Теги: пленные, ДНР, ЛНР, АТО

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> В ДНР предложили обмен пленными по формуле «690 на 47»

В ДНР предложили обмен пленными по формуле «690 на 47»

"> С оккупированного Донбасса передали Украине двух пленных женщин

С оккупированного Донбасса передали Украине двух пленных женщин

"> Два бойца ВСУ попали в плен под Луганском

Два бойца ВСУ попали в плен под Луганском

"> Тука назвал блокаду ЛДНР откровенным бредом

Тука назвал блокаду ЛДНР откровенным бредом

Загрузка...

Последние новости

18:17

Киев передал ДНР и ЛНР 15 пленных

18:03

Идеи подарков на Новый год: родителям, любимым, детям

18:00

У российского футбольного клуба новый владелец

18:00

В новогоднюю ночь украинцы увидят комету

Читать все »

Последние статьи

общество
Глоссарий 2016 года. Часть первая

Глоссарий 2016 года. Часть первая »

Звезды
Катя Осадчая периодически отдает сына на воспитание бывшему мужу.

Самые красивые мамочки украинского шоу-биза »

Здоровье
Турофобия - боязнь сыра

10 фобий, которые не лечатся »

Власть
партия Наш Край

Вечно перспективный «Наш край» »

Читать все »

Регионы

Запорожье

Как спасатели вытаскивали из воды труп 13-летнего подростка (ВИДЕО 18+)

Как спасатели вытаскивали из воды труп 13-летнего подростка (ВИДЕО 18+) »

Донбасс

Почетным гражданином Мариуполя может стать самый сильный украинец

Почетным гражданином Мариуполя может стать самый сильный украинец »

Одесса

Замдекана одесского вуза задержана при получении взятки (ФОТО)

Замдекана одесского вуза задержана при получении взятки (ФОТО) »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.