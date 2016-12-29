МИР

УКРАИНА

НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
общество

Украинский ученый стал гражданином РФ

0

Украинский ученый-оборонщик и его супруга получили российские паспорта

Игорь Гашененко перешел на работу в систему российского ОПК

Украинский ученый-оборонщик Игорь Гашененко и его супруга Людмила Гашененко получили российские паспорта. Документы им вручил вице-премьер Дмитрий Рогозин во время торжественной церемонии, которая прошла перед началом оперативного заседания Коллегии ВПК. Решение о предоставлении гражданства было принято на основании просьбы руководства коллегии в связи с поступившим обращением холдинга «Высокоточные комплексы», который входит в «Ростех». Гашененко работает на одном из заводов, входящих в холдинг, с марта 2016 года.

Как объяснил Рогозин, Гашененко – квалифицированный специалист в области прикладной телеметрической механики и динамики систем взаимодействующих тел, а также теории нелинейных колебаний и вибраций. По словам Рогозина, это позволило ученому в течение короткого времени создать и возглавить на предприятии самые наукоемкие направления конструкторских работ по созданию перспективных систем навигации.

Рогозин также отметил большой опыт научной работы Гашененко. С 1983 по 2014 год он работал в Институте прикладной математики и механики Национальной академии наук Украины, имеет докторскую степень по физико-математическим наукам. С 2011 года Игорь Гашененко является членом Российского национального комитета по теоретической прикладной механике.

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Теги: паспорт, ВПК, Россия, Рогозин

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> За два года украинцами стали более 6 тысяч россиян

За два года украинцами стали более 6 тысяч россиян

"> Предоставление украинского гражданства русским хотят ограничить

Предоставление украинского гражданства русским хотят ограничить

"> Преступник из России пытался выдать себя за украинца

Преступник из России пытался выдать себя за украинца

"> РФ признала, что в девять раз отстает от США в космической отрасли

РФ признала, что в девять раз отстает от США в космической отрасли

Загрузка...

Последние новости

20:20

Работодателей будут карать за увольнения в связи с повышением минималки

20:00

Южная Осетия хочет стать Аланией

19:45

Гражданам Австралии на индонезийском курорте устроили «марш позора»

19:29

Украинский ученый стал гражданином РФ

Читать все »

Последние статьи

общество
Глоссарий 2016 года. Часть первая

Глоссарий 2016 года. Часть первая »

Звезды
Катя Осадчая периодически отдает сына на воспитание бывшему мужу.

Самые красивые мамочки украинского шоу-биза »

Здоровье
Турофобия - боязнь сыра

10 фобий, которые не лечатся »

Власть
партия Наш Край

Вечно перспективный «Наш край» »

Читать все »

Регионы

Запорожье

Как спасатели вытаскивали из воды труп 13-летнего подростка (ВИДЕО 18+)

Как спасатели вытаскивали из воды труп 13-летнего подростка (ВИДЕО 18+) »

Харьков

Проводницы поплатились за хамские высказывания в адрес семьи АТОшника

Проводницы поплатились за хамские высказывания в адрес семьи АТОшника »

Одесса

Замдекана одесского вуза задержана при получении взятки (ФОТО)

Замдекана одесского вуза задержана при получении взятки (ФОТО) »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.