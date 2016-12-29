Социологи выяснили отношение украинцев к безвизу с ЕС

Проевропейская ориентация населения Украины постоянно растет
Половина населения Украины не считает важным введение безвизового режима с ЕС, а для 44% опрошенных безвиз имеет значение.
Об этом говорится в результатах социологического исследования Фонда «Демократические инициативы» имени Илько Кучерива, проведенного совместно с социологической службой Центра Разумкова, сообщает Европейская правда.
По результатам опроса, введение безвизового режима важно для 44% украинцев, не важно – для 50%.
Напомним, согласно ноябрьскому опросу группы «Рейтинг» для 57% респондентов введение безвизового режима с Европейским союзом не является важным, в то время как для 39% это важно.
«Проевропейская ориентация населения Украины постоянно растет: если в декабре 2013 года 47% населения отдавали предпочтение вступлению Украины в Европейский союз, 36% – в Таможенный союз, то в декабре 2016 года лишь 11% населения поддерживали вступление в Таможенный союз, 58% отдали предпочтение Европейскому союзу», – говорится в результатах исследования.
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