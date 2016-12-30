2016 год станет длиннее на 1 секунду

Предыдущую координационную секунду добавляли 30 июня 2015 года

К последней минуте 31 декабря 2016 года будет прибавлена дополнительная секунда . Об этом сообщает Международная службы вращения Земли на своем официальном сайте, пишет РИА «Новости».

Так называемая координационная или високосная секунда вводится для согласования времени UTC (всемирное координированное время), которое принято в качестве стандарта для времени часовых поясов земли, и шкалы UT1 (универсальное время). Из-за замедления скорости вращения Земли разница в продолжительности суток по общепринятому стандарту и реальной продолжительностью солнечных суток, которая лежит в основе расчета универсального времени, растет.

В последние десятилетия ученые добавляют по одной секунде в год. В предыдущий раз високосную секунду ввели 30 июня 2015 года. Ученые ожидают, что, если скорость замедления вращения Земли останется неизменной, количество добавочных секунд на каждый год будет расти. Например, в XXII веке к каждому году будут добавлять уже не одну, а две секунды.

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