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общество

2016 год станет длиннее на 1 секунду

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Международная служба вращения земли скоординирует время

Предыдущую координационную секунду добавляли 30 июня 2015 года

К последней минуте 31 декабря 2016 года будет прибавлена дополнительная секунда . Об этом сообщает Международная  службы вращения Земли  на своем официальном сайте, пишет  РИА «Новости».

 Так называемая координационная или високосная секунда вводится для согласования времени UTC (всемирное координированное время), которое принято в качестве стандарта для времени часовых поясов земли, и шкалы UT1 (универсальное время). Из-за замедления скорости вращения Земли разница в продолжительности суток по общепринятому стандарту и реальной продолжительностью солнечных суток, которая лежит в основе расчета универсального времени, растет.

В последние десятилетия ученые добавляют по одной секунде в год. В предыдущий раз  високосную секунду ввели 30 июня 2015 года. Ученые ожидают, что, если скорость замедления вращения Земли останется неизменной, количество добавочных секунд на каждый год будет расти.  Например, в XXII веке к каждому году будут добавлять уже не одну, а две секунды.

Ранее «Комментарии» писали о том, что в новогоднюю ночь украинцы увидят комету.

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Теги: Новый год, время

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   © «Комментарии:», 2016

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