Составлен рейтинг елок в украинских городах по высоте

Главная елка страны, установленная на Софийской площади столицы, заняла лишь четвертое место

В Украине самая высокая новогодняя елка этой зимой будет традиционно в Харькове. Ее высота составляет 36,7 м. Следует отметить, что эта елка – искусственная. Об этом сообщает в Facebook Украинский гидрометцентр.

В Днепре и Черновцах елки высотой 30 метров, а вот главная елка страны, расположенная на Софийской площади в Киеве, заняла лишь четвертое место – ее высота составляет 26 метров.

Самая низкая елка среди областных центров в этом году в Полтаве – 15 метров.

Самой популярной высотой областных елок в этом году стала высота 20 метров. Такие елки уже стоят во Львове, Кропивницком, Одессе, Ужгороде, Запорожье, Херсоне и Луцке.

Отметим, что в рейтинге не принимали участие временно оккупированные Донецк, Луганск и Симферополь.