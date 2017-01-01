Глоссарий 2016 года. Часть вторая

В 2016 году словарный запас украинцев пополнился множеством новых слов и выражений. Или старых, но наполнившихся новым смыслом. Мы отобрали 50 самых ярких, пришедших из разных сфер – войны и мира, политики и бизнеса, образования и науки, культуры и спорта. И расположили все эти словесные изюминки 2016 года в алфавитном порядке, как это и должно быть в глоссарии.

От Лептонного Бога до Парадобесия

Лептонный Бог – научное открытие Екатерины Кириленко (супруги вице-премьера Вячеслава Кириленко), за которое она получила научную степень доктора педагогических наук. Ее докторская диссертация произвела фурор в научной среде. Особенно много окликов получил следующий пассаж: «Психика в биологическом мире существует как следствие развития природы. Она имеет своего реального носителя – физическую частицу. Эта частица еще неизвестна науке на современном уровне ее развития. Известно лишь, что искать ее надо именно в мире субэлементарных частиц лептонов… Душа не способна к практической деятельности, если она не воплощена в органическую оболочку. Лептонный Бог, ум которого в исходной форме был тождественным с его лептонным телом, сам создает разнообразие своих телесных органов».

Лихорадка Зика – острое инфекционное заболевание, вызываемое вирусом Зика и признанное в 2016 г. пандемией. Малоизвестный вирус впервые был выявлен у макак-резусов в лесу Зика в Уганде в 1947 г., но спустя почти 70 лет сумел добраться до Южной и Центральной Америки. Распространение вируса сопровождалось тревожным всплеском случаев микроцефалии, когда дети рождаются с аномально маленькими головами. В апреле ученые подтвердили, что вирус Зика действительно вызывает микроцефалию, а также множество других серьезных дефектов плода мозга. Правительства ряда стран Латинской Америки (например, Ямайки, Сальвадора, Колумбии) попросили женщин отложить беременность в связи со вспышкой лихорадки Зика в регионе. Страх спортсменов и туристов, в особенности женщин, перед страшным вирусом стал одной из главных проблем организаторов летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро в Бразилии. На днях были обнародованы данные о том, что свыше 50% потенциальных бразильских матерей, которые откладывают беременность, делают это именно из-за опасений по поводу вируса Зика. Лекарства и вакцины от вируса Зика еще только ищутся и испытываются, но не запущены в массовое производство.

Мельдоний – метаболическое средство, зарегистрированное и используемое в качестве лекарственного препарата в ряде постсоветских государств, но не допущенное для использования в США управлением по контролю продуктов и лекарств (FDA). С 1 января 2016 г. находится в списке запрещенных в спорте веществ Всемирного антидопингового агентства (WADA). В первые месяцы года от соревнований были временно отстранены свыше ста спортсменов, в пробах которых был обнаружен мельдоний. Подавляющее большинство этих спортсменов – представители России. Далее из-за допинг-скандалов более ста российских спортсменов не смогли принять участия в Олимпийских играх в Рио, а в декабре у России были отобраны чемпионат мира по бобслею и скелетону, этап кубка мира и юниорский чемпионат мира по биатлону, заключительный этап кубка мира по конькобежному спорту.

Моя новая полиция – так называются официальные странички патрульной службы в социальных сетях. Действительно, если говорить конкретно о патрульной службе в столице и областных центрах, то она значительно обновилась. Но этого не скажешь о Национальной полиции в целом, созданной на базе старых органов внутренних дел. За все время проведения аттестации из рядов Национальной полиции было уволено чуть 5 тысяч экс-милиционеров. Это лишь 4% от всего штата Национальной полиции и 7,7% от общего количества ее сотрудников, которые были обязаны пройти аттестацию.

Мэр Геническа – эта должность превратилась в популярный мэм в начале января, когда вице-премьер РФ Козак заявил, что мэр Геническа обратился с просьбой о поставках газа в связи с холодами и Путин распорядился подать в город газ с территории Крыма. Сам мэр Геническа Александр Тулупов тут же заявил, что он ни с какими просьбами к Путину не обращался. А пользователи соцсетей в считанные часы сделали из мэра украинского городка звезду интернета, изощряясь в высмеивании российской версии: «В мире три центра силы: Москва, Вашингтон и украинский Геническ».

Национализированный «Приватбанк» – словосочетание, в котором первое и второе слова по своему смыслу несовместимы друг с другом. Этот парадокс, конечно же, вызвал множество комментариев. Появились эксперты, которые с серьезным видом стали доказывать с телеэкранов, что в государственных делах никакая логика не нужна и поэтому вовсе не обязательно переименовывать национализированный «Приватбанк» в «Госбанк». Но особенно популярной стала шутка о том, что «Приватбанк» национализировали, а Нацбанк – приватизировали. Многие считают, что вторая часть этой фразы столь же истинна, как и первая, так что это вовсе и не шутка, а констатация факта.

Нидерландский референдум – препятствие на пути ратификации Соглашения об ассоциации (СА) между ЕС и Украиной, возникшее 6 апреля, когда 1,57 млн нидерландских избирателей (61% от принявших участие в референдуме при явке 32,3%) высказались против СА. Референдум имеет статус «консультативного и корректирующего», что означает необходимость учесть его результаты, но не обязывает отказаться от СА. 15 декабря лидеры стран ЕС приняли специальное решение, которое примет обязательный юридический характер после ратификации СА Нидерландами. Решение констатирует, что реализация СА не дает Киеву доступа к дополнительной финансовой помощи ЕС, не означает гарантий безопасности со стороны ЕС, не дает украинцам права на равных с гражданами ЕС жить и работать на его территории и «не предоставляет Украине статуса кандидата на вступление в ЕС, а также не создает обязательств по предоставлению такого статуса Украине в будущем». На самом деле СА и так не содержало всех этих обязательств ЕС перед Украиной, так что отказ от этих обязательств (не существовавших) – лишь способ успокоить нидерландцев и соблюсти формальность. Крупнейшие фракции обеих палат нидерландского парламента уже заявили о намерении поддержать ратификацию СА на этих условиях. Голосование ожидается в первые месяцы 2017 г.

Обходной лист Обамы – решения Барака Обамы и его администрации, принятые перед его уходом с поста президента США, после победы нового президента Дональда Трампа. Помимо подписания Обамой военного бюджета США на 2017 год, выделяющего $350 млн на военную помощь Украине, включая летальное оборонительное вооружение, в декабре был объявлен седьмой пакет антироссийских санкций. В новые списки министерств финансов и торговли США попали ряд физических лиц (в т.ч. владелец «фабрики троллей» в Петербурге Пригожин) и десятки компаний (в т.ч. дочки «Новотека» и «Алмаз-Антея»).

Объединенные территориальные общины – любимый предмет для пиара премьера Владимира Гройсмана. В 2016 г. работали в новых бюджетных условиях и пользовались новыми полномочиями 159 объединенных территориальных общин, созданных почти во всех областях (кроме Харьковской). Собственные бюджетные ресурсы этих общин в январе-сентябре 2016 г. по сравнению с теми же месяцами 2015 г. выросли более чем втрое — с 0,7 до 2,2 млрд грн. Вдобавок этим общинам была оказана существенная государственная поддержка. Фактические поступления доходов в общий фонд местных бюджетов этих общин (с трансфертами) за девять месяцев 2016 г. составили 5 млрд грн. Это более чем в шесть раз превышает сумму доходов в размере 0,8 млрд грн, которую за тот же период 2015 г. имели 794 местных совета, существовавших на месте нынешних 159 объединенных территориальных общин.

Парадобесие – празднование в России 7 ноября 2016 г. 75-й годовщины военного парада, проведенного в Москве 7 ноября 1941 г. При Путине традиционным явлением в России стало победобесие, наблюдающееся 9 мая ежегодно, в особенности же в юбилейные годы победы над фашистской Германией. Однако в 2016 г. Путину захотелось еще одного подобного праздника, с грандиозным военным парадом, и он вспомнил о 7 ноября – годовщине большевистского переворота 1917 года. Эта дата в России давно уже не считается праздничной, но Путин приспособил ее под свои нужды, вспомнив о военном параде 75-летней давности.

От Полицейской миссии до Спецконфискации

Полицейская миссия – новая сказка, никак не желающая стать былью, о реализации Минских соглашений. 20 октября по итогам встречи «нормандской четверки» в Берлине Петр Порошенко объявил о согласии Путина на размещение вооруженной полицейской миссии ОБСЕ на неконтролируемой Украиной части Донецкой и Луганской областей. 9 декабря на заседании совета министров иностранных дел ОБСЕ в немецком городе Гамбурге глава МИД Украины Павел Климкин вновь заявил о необходимости размещения полицейской миссии этой организации в ОРДЛО. «Нам нужна полицейская миссия, которая будет развертываться на конфликтных территориях и на границе – это предпосылка для того, чтобы вступить на политический трек в выполнении Минских договоренностей». Пока что главная польза от этой идеи – в том, что Украина отказывается реализовывать политические пункты Минских соглашений до тех пор, пока оккупированная часть Донбасса не перейдет под контроль полицейской миссии ОБСЕ. Все понимают, что для этого из ОРДЛО должны уйти российские войска. И все видят, что Путин категорически этого не хочет.

Пономарио – торговая марка, под которой продает упаковки меленого кофе украинский блогер Олег Пономарь, известный своими ежедневными постами, публикуемыми ранним утром. У Пономаря уже 125 тысяч фолловеров, продавать кофе он начал в мае, и остается загадкой, занялся ли он блогерством ради торговли или же торговля ему нужна, чтобы поддержать блогерство. С каждой упаковки кофе Пономарио 5 грн перечисляется волонтерским организациям на помощь украинским военным, 3 грн – на поддержку блога новостей Ponomar Daily. Свои новости Пономарь любит раскладывать в корзины, такие как Анаконда, Витрина и Военный Тигр, и эти названия обрели широкую популярность, хотя многими воспринимаются скептически. Название Пономарио применяется уже не только к кофе, но и к информационному напитку, подаваемому Пономарем по утрам.

Порохоботы – так недоброжелатели именуют блогеров, в большей или меньшей степени поддерживающих действия Петра Порошенко и БПП. Приверженцы версии об управляемых из одного центра порохоботах проводят параллель с «фабрикой троллей» в РФ, о существовании которой известно давно (вначале она работала в поселке Ольгино под Петербургом, затем перебазировалась в новый четырехэтажный офис возле метро «Старая деревня»). Однако в России реальность «логова троллей» подтвердили буквально через пару месяцев с момента создания, чего не скажешь об Украине, где поиски «фабрики порохоботов» до сих пор безрезультатны.

Россия глазами турков – так называлась фотовыставка в галерее современного искусства в Анкаре, на которой 20 декабря был убит посол РФ в Турции Андрей Карлов. Турецкий полицейский Мевлют Алтынташ расстрелял Карлова, когда тот выступал на открытии выставки. Алтынташ успел прокричать: «Не забывайте про Алеппо! Не забывайте про Сирию!» – после чего был застрелен прибывшими на место происшествия полицейскими. За несколько дней до этого Алтынташ в составе полицейского отряда следил за порядком во время акций протеста, проходивших у здания посольства России в Анкаре против российских бомбардировок Алеппо. Панихида по Алтынташу собрала несколько тысяч человек.

Русиано – заменитель кофе американо, используемый теперь во множестве российских торговых точек и зачастую значительно уступающий американо по качеству. Российские торговцы резонно решили, что покупатели не будут жаловаться, поскольку их будет распирать чувство гордости своим умением наказать пиндосов. Возможностью столь сильного маркетингового хода продавцы русиано обязаны премьеру РФ Медведеву, который в ноябре на заседании Евразийского межправительственного совета (это как бы правительство ЕврАзЭС) объявил название кофе американо неполиткорректным, после чего представитель Армении предложил заменить его на русиано. Сие событие послужило поводом для многочисленных шуток пользователей соцсетей, а также для появления термина «дипломатия уровня русиано».

Рух новых сил – партия, которую создает в Украине Михеил Саакашвили по аналогии с его старой партией в Грузии – Единым национальным движением, созданным в 2001 г. Саакашвили сам проводит эту аналогию, говоря, что нынешняя ситуация в Украине напоминает ему ту, что была в Грузии в конце правления Эдуарда Шеварднадзе, перед «революцией роз» в 2003 г. О создании РНС экс-губернатор Одесской области заявил 19 ноября, вскоре после своей отставки. Сейчас, по словам Саакашвили, его партия насчитывает 25 тыс. членов. Учредительный съезд и официальная регистрация РНС ожидаются в первые месяцы нового года. Остается неясным, чего будет добиваться Саакашвили: сначала революции, а затем досрочных перевыборов, или наоборот.

Слепой траст – место, куда Петр Порошенко передал свою долю в корпорации «Рошен». На январской пресс-конференции президент заявил, что подписал договор о передаче своей доли в «Рошене» в независимый траст, основанный на модели blind trust, то есть «слепого траста». При этом президент подчеркнул, что не имеет никакого доступа к контролю над активами. У пользователей соцсетей это заявление, конечно же, вызвало ассоциации с котом Базилио из сказки «Буратино» и персонажем «Золотого теленка» Паниковским, прикидывающимися слепыми.

Сокровища Азарова – главное археологическое открытие 2016 года. 8 декабря и.о. главы Нацполиции Вадим Троян сообщил, что киевские полицейские обнаружили квартиру с вещами беглого экс-премьера Азарова. «Квартира-склад, набитая хозяйственными сумками с ценными вещами и произведениями искусства, находилась в Дарницком районе столицы», – уточнил Троян. По его словам, там «десятки икон и религиозных книг, датированных XIX веком, оригиналы (согласно выводам экспертов) произведений живописи Ильи Репина, Василия Тропинина и Никоса Сафронова. А еще столовое серебро, памятные монеты, наградное оружие и даже казацкая сабля». Стоимость находки, по сведениям Трояна, оценивается в несколько миллионов долларов США.

Социальный лифт по-донецки – головокружительные возможности, открывшиеся в фейковой «ДНР», самым известным примером которых стала история оккупанта Арсена Павлова по кличке Моторола. Он прибыл в Украину из Ростова-на-Дону, где работал на автомойке, в начале 2014 г. Успел поучаствовать в оккупации Крыма, в столкновениях в Харькове, в захвате Славянска, затем перебазировался в Донецк и возглавил банду «Спарта». В России у него остались жена и сын, но это не помешало ему в Донецке жениться во второй раз. 16 октября его разнесло взрывом в кабине лифта в доме, где он отжал себе квартиру.

Спецконфискация – один из самых крупных провалов 2016 года, по крайней мере если судить по объему доходов, которых недосчиталось государство. «Мы заложили в бюджет поступления от спецконфискации на следующий год 10,5 млрд грн. Общая сумма спецконфискации – 40 млрд грн», – рассказывал Владимир Гройсман, представляя проект госбюджета на 2017 год. Премьер обещал, что эти деньги «должны быть потрачены на развитие национальной экономики, на поддержку нашей обороноспособности и, как следствие, на повышение социальных стандартов для украинцев». Однако парламент в ночь с 20 на 21 декабря утвердил госбюджет, так и не приняв закон о спецконфискации. 22 декабря правительство внесло новый проект этого закона и, по словам Гройсмана, надеется на его принятие в январе. Многие депутаты опасаются, что под спецконфискацию могут попасть не только «миллиарды Януковича», но и их собственные миллиарды и миллионы, нажитые не совсем честным трудом.

От Судебной реформы до Янтарной мафии

Судебная реформа – самая масштабная реформа 2016 года, результаты которой, впрочем, можно будет оценить только в новом году. Она стартовала 30 сентября и, по заявлению министра юстиции Павла Петренко, позволит обновить судейский корпус на 30%, прежде всего за счет судей, назначенных на пятилетний срок указами Януковича. Должна быть полностью перестроена система судов снизу доверху. Кроме того, появится Высший антикоррупционный суд, создание которого будет опекать Евросоюз. Он уже выделил 16 млн евро на проект, одной из главных задач которого как раз и названа помощь Украине в создании антикоррупционных судов. «Международное сообщество готово оказать помощь в этом процессе, также и принимая участие в отборе судей», – заявил еврокомиссар по европейской политике соседства и переговорам о расширении Йоханнес Хан. Это говорит о том, что Запад не сильно верит в независимость украинской судебной системы и честность украинских судей даже после судебной реформы. Поэтому он хочет получить созданную с нуля структуру, весь процесс формирования которой проходил бы под его контролем.

Тарифный майдан – акция против «тарифного геноцида», начало которой было запланировано на 17 ноября. Лидерами протеста должны были стать Юлия Тимошенко и Олег Ляшко. От социально-экономических лозунгов предполагалось перейти к политическим и дальше к новой революции. СМИ сообщали о том, что связанные с Тимошенко общественные организации закупили до 500 палаток для дальнейшего использования в массовых акциях. А сама Тимошенко заявляла в телеэфире о необходимости перезагрузки власти. Тарифный майдан был сорван усилиями правительства, объявившего о двукратном повышении минимальной зарплаты, а также обнародованием Шатуна с Тимошенко и Ляшко в главных ролях. Ляшко поспешил отмежеваться от Тимошенко и принялся обвинять ее в связях с Путиным, в том числе и в реализации Шатуна.

Трампомобиль – новый лимузин Cadillac под названием Beast («Зверь»), который компания General Motors готовит к инаугурации Дональда Трампа. Чтобы выдерживать колоссальный вес брони и многочисленных систем защиты, безопасности, автономного жизнеобеспечения и эвакуации, транспортное средство будет построено на базе рамы танкового образца. Машина будет весить до 9 тонн, зато ее броня будет способна выдержать попадание из гранатомета. Кроме того, «Зверь» оснащен баллонами с кислородом на случай химической атаки, специальными емкостями с кровью, если президенту потребуется срочное переливание, приборами инфракрасного видения и целым арсеналом оружия, включающим помповые ружья, пушки со слезоточивым газом и устройства, выпускающие дымовую завесу. На разработку «Зверя» было потрачено два года и $15,8 млн. Стоимость одной такой машины оценивается в $1,5 млн. При этом в кортеже президента США из соображений безопасности должно быть несколько идентичных лимузинов.

Файлы Онищенко – записи частных разговоров с Петром Порошенко, якобы совершенные народным депутатом Украины из группы «Воля народа» Александром Онищенко (Кадыровым). По заявлениям Онищенко, он делал записи на свои ручные часы с диктофоном, а в конце ноября передал файлы спецслужбам США. Онищенко сбежал из Украины в Англию перед лишением его депутатской неприкосновенности, он подозревается в организации схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО «Укргаздобыча». Эта схема нанесла государству ущерб на сумму около 3 млрд грн. 22 декабря Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о двухчасовом допросе Онищенко по скайпу и заявила, что предоставленные им сведения будут исследованы в рамках уголовного производства.

Формула Штайнмайера – предложения министра иностранных дел Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, о которых весь год говорил российский представитель на Минских переговорах Грызлов. 21 декабря немецкой интерпретацией предложений Штайнмайера по местным выборам в ОРДЛО поделился посол Германии в Украине Эрнст Райхель: «Эта формула, которая является предметом дискуссии, предусматривает, что местные выборы состоятся под контролем и при содействии ОБСЕ. Затем ОБСЕ подтвердит, что выборы соответствовали международным стандартам. Если ОБСЕ это подтвердит, тогда вступает в силу законодательство о специальном статусе, если нет – в таком случае для этой территории не будет никакого специального статуса». Как ОБСЕ собирается контролировать выборы и их соответствие международным стандартам в условиях оккупации, Штайнмайер и Райхель не объясняют.

Шатун – «план первоочередных мероприятий по дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине с ноября 2016 г. по март 2017 г.», якобы разработанный советником Путина Сурковым. Был обнародован 23 октября на сайте cyberhunta.com, где затем появилось и множество других документов. Хакеры из киберальянса, в который входят Киберхунта, FalconsFlame, Trinity, Рух8, заявили, что им удалось получить доступ к почтовому ящику приемной Суркова prm_surkova@gov.ru, а также к персональному компьютеру, находящемуся непосредственно в приемной Суркова. Одна из главных фигуранток Шатуна Юлия Тимошенко заявила, что этот план был придуман украинскими спецслужбами для ее дискредитации. В любом случае обнародование Шатуна резко уменьшило возможности Тимошенко организовать Тарифный майдан.

Школа компетентностей – новая украинская школа с 12-летним обучением, которую пообещала построить министр образования и науки Лилия Гриневич. «Мы должны перейти от школы знаний к школе компетентностей. Это означает, что мы должны выделить необходимое ядро знаний и научить детей реально с этими знаниями работать. Это изменение хорошо иллюстрирует метафора: можно читать на скорость, а можно читать с пониманием. Школа компетентностей — это чтение с пониманием», — пояснила министр. Привела она и список ключевых компетентностей: общение на государственном языке, общение на иностранных языках, математическая грамотность, компетентность в естественных науках и технологиях, информационно-цифровая компетентность, умение учиться на протяжении жизни, социальные и общественные компетентности, предприимчивость, общекультурная грамотность, экологическая грамотность и здоровый образ жизни.

Электронное декларирование – шоковая процедура над украинскими чиновниками, проведенная по настоянию ЕС и западных кредиторов Украины. Начало полноценной работы системы е-декларирования было в числе основных условий для введения безвизового режима между ЕС и Украиной, а также для получения Украиной транша кредита МВФ. Представитель МВФ Джерри Райс приветствовал запуск в Украине системы е-декларирования, но отметил необходимость «дальнейших решительных действий в борьбе с коррупцией», включая «передачу соответствующих дел в суд». Также МВФ пообещал всестороннюю помощь при проверке имущественных и финансовых активов украинских декларантов за пределами Украины.

Юлеботы – так недоброжелатели именуют блогеров, поддерживающих деятельность Юлии Тимошенко и ее партии. Те, кто категорически отрицает существование юлеботов, обычно активно отстаивают версию о существовании порохоботов, утверждая, что это сеть, руководимая Минстецем, т.е. Мининформполитики. И наоборот, те, кто категорически отрицает существование порохоботов, обычно активно отстаивают версию о существовании юлеботов, утверждая, что в основном они финансируются из России или вообще имеют российскую прописку, т.е. являются кремлеботами.

Янтарная мафия – она, как заявил в июле начальник департамента защиты экономики Нацполиции Игорь Купранец, сформировалась из руководителей районов, сел, лесхозов, правоохранительных органов и криминальных элементов. «Добычу янтаря организовывают не копатели, зарабатывающие на жизнь, а правоохранители и лица, имеющие отношение к власти. Невозможно выйти и копать янтарь без разрешения главы сельсовета, лесничего, участкового, начальника милиции или руководителя районной прокуратуры», – подчеркнул Купранец. В августе тогдашний замглавы (нынешний и.о. главы) Нацполиции Вадим Троян сообщил, что янтарная мафия в Украине полностью взята под контроль полиции. Но то был только временный успех. 20 декабря глава Ровенской ОГА Алексей Муляренко обратился с письмом к главе МВД Арсену Авакову, попросив вернуть подразделения Нацгвардии и Нацполиции в северные районы области ввиду увеличения незаконной добычи янтаря в этих районах.