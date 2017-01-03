Стали известны самые безопасные авиакомпании мира

Украинские перевозчики не вошли в топ-60 самых безопасных авиакомпаний мира

Ежегодный рейтинг самых безопасных компаний мира возглавил перевозчик из Гонконга Сathay Pacific. Об этом стало известно благодаря обнародованным на сайте центра авиабезопасности JACDEC данным.

Среди лучших 60 авиаперевозчиков в пятерку лучших вошли авиакомпании Объединенных Арабских Эмиратов (Emirates), Тайваня (EVA Air), Катара (Qatar Airways) и Китая (Hainan Airlines).

Из европейских компаний самой безопасной признана KLM (Нидерланды) - в рейтинге она занимает шестую позицию.

Lufthansa (Германия) – на 12-м месте, Virgin Atlantic Airways (Великобритания) - на 14-м месте, Aeroflot (Россия) занял 36-е место. В лучшие 60 авиакомпаний мира ни один из украинских перевозчиков не попал.

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