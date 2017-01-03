В Донецкой области задержали военного за убийство сослуживца

В совершении преступления подозревают 43-летнего жителя Запорожья

Правоохранители Донецкой области задержали военнослужащего, подозреваемого в убийстве сослуживца. Об этом сообщает пресс-служба ГУ облполиции.

«По подозрению в совершении преступления был задержан военнослужащий той же воинской части. У него изъято орудие преступления - огнестрельное оружие. Сейчас оно направлено на экспертизу», - говорится в сообщении.

Известно, что 43-летний задержанный родом из Запорожья. Сейчас он помещен в изолятор временного содержания Волновахского ОП.

Уголовное производство открыто по статье «Умышленное убийство». Досудебное расследование преступления продолжается. Все материалы будут переданы в военную прокуратуру.

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