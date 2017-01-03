Хирург опровергает версию Пашинского о стрельбе

На основании рентгеновского снимка врач сделал заявление, что нардеп не мог стрелять из положения лежа, как он заявлял об этом ранее

У правоохранителей, которые занимаются расследованием дела об открытой нардепом Сергеем Пашинским стрельбе, возникли серьезные сомнения в правдивоти изложенной им версии событий. Об этом пишет издание «Обозреватель», ссылаясь на собственные источники.

Дело в том, что хирург, оперировавший раненого нардепом Вячеслава Химикуса, заявил что у потерпевшего на месте перелома обломки кости смещены вниз от таза. Это подтверждает тот факт, что Пашинский стрелял в ногу Химикусу сверху, а не из положения лежа, как нардеп утверждал ранее.

Врач сделал заявление о том, что пула вошла в ногу сверху вниз после изучения рентгеновского снимка простреленной ноги Вячеслава Химикуса.

Ранее «Комментарии» писали о том, что делом о стрельбе, которую открыл Пашинский, займется прокуратура.