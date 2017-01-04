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общество

В Украину идут арктические морозы

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6–7 января на территории страны резко похолодает в связи с вторжением арктического воздуха

Днем ожидается температура 11–17 градусов ниже нуля

Гидрометцентр предупреждает о резком похолодании и снегопадах по всей территории Украины. Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на синоптиков.

Сегодня днем в Закарпатье и в Карпатах сильный снег, опасность лавин ожидается в горах Львовской и высокогорье Ивано-Франковской, Закарпатской областей. Ночью в западных областях, днем по всей Украине порывы ветра 15–20 м/с, в Карпатах 25–30 м/с; на дорогах страны гололедица.

6–7 января в Украине резко похолодает в связи с вторжением арктического воздуха. В частности, ночью температура упадет до 13–19 мороза, а в западных, северных и центральных областях местами до 20–26° ниже нуля. Днем ожидается до 11–17° мороза, в Донецкой, Луганской, Запорожской, Херсонской областях ночью и днем до 7–13° мороза, в Крыму и Приазовье до 0–6° мороза.

В Луганской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Херсонской, Одесской областях и в Крыму ожидается временами снег, в Крыму и Приазовье – с дождем, местами сильные снегопады, метели, усиление ветра 15-22 м/с.

8–9 января в Украине сохранится холодная погода, осадки и явления на юге и востоке ослабеют и прекратятся.

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Теги: Гидрометцентр, погода, морозы

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