Пашинского требуют вернуть с курорта и допросить

По словам адвоката, вчерашние следственные действия продолжались 12 часов

Адвокат подстреленного нардепом Сегрее Пашинским Вячеслава Химикуса сообщила о том, что вчера проводились следственные действия в рамках уголовного производства по факту стрельбы. В них участвовал только получивший ранение Вячеслав Химикус.

«Он лежа в постели и иногда морщась от боли четко отработал с нами 12 часов, с небольшими перерывами. Выполнял все, что от него необходимо, не жаловался.

В это же самое время, очень якобы потерпевший от нападения Пашинский, по сообщениям СМИ наслаждается отдыхом в Альпах, возможно даже катался на лыжах на своих двух ногах снимая очень сильный стресс.

Считаем, что депутат должен быть безотлагательно допрошен, чего и потребуем официально завтра от прокуратуры», - написала на своей странице в Facebook адвокат Химикуса Марина Паринова. Также она обратилась с просьбой к украинцам при возможности донести эту информацию до Пашинского, а также присылать ей фото с отдыха народного депутата.

Ранее "Комментарии" писали о том, что у нардепа Пашинского изъяли пистолет и разрешение на него.