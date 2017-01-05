Генштаб готовит новую «мобилизацию», призовут офицеров запаса

В ряды украинской армии в 2017 году будут призывать офицеров запаса - тех, кто закончил военные кафедры вузов, но не служил ранее.

Об этом заявил заместитель начальника Главного управления персоналом Генерального штаба ВСУ полковник Марк Андрусяк. «В этом году планируем провести призыв в количестве около 4 тысяч. Согласно документам, которыми мы руководствуемся, под призыв подпадают лица до 43 лет, которые не служили в Вооруженных силах», - сказал он.

Отмечается, что призыв офицеров запаса позволит качественно укомплектовать офицерские должности.

Позже Андрусяк добавил, что срок призыва составит 18 месяцев. Призыв будет проводится ежеквартально и начнется уже в феврале.

Как сообщали «Комментарии», 14 декабря 2016 года президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что в Украине мобилизация остановлена, все усилия направлены на создание профессиональной контрактной армии.

6 декабря 2016 года Верховная Рада приняла законопроект №5337 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования порядка прохождения военной службы». Закон дает право на увольнение военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, действие которого было продлено сверх установленных сроков на период до оглашения демобилизации, а также отслужившим не менее 18 месяцев с даты продления контракта.

Кроме того, сообщалось о том, что 2 ноября 2016 года в Украине завершилась демобилизация военных, которые были призваны на службу в рамках шестой волны мобилизации.

26 сентября президент Украины Петр Порошенко подписал указ о демобилизации военнослужащих 6-й волны.

фото: focus.ua