В Харькове в ДТП попали сразу семь автомобилей (ФОТО, ВИДЕО) »

По предварительным данным, пострадали 4 человека

Сегодня, 5 января, около 17:20 на Салтовке произошло масштабное ДТП. Как сообщили в пресс-службе Управления патрульной полиции, на мосту, ведущему от ул. Шевченко к ул. Героев Труда. столкнулись семь автомобилей: Opel, Toyota, Honda, Dacia logan, Volkswagen Transporter, Chevrolet, Volkswagen Caddy.

По предварительным данным, в результате аварии пострадали 4 человека. Некоторые из машин получили серьезные повреждения. Авария парализовала движение транспорта, образовалась огромная пробка. На месте работает следственно-оперативная группа.