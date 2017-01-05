По предварительным данным, пострадали 4 человека
Сегодня, 5 января, около 17:20 на Салтовке произошло масштабное ДТП. Как сообщили в пресс-службе Управления патрульной полиции, на мосту, ведущему от ул. Шевченко к ул. Героев Труда. столкнулись семь автомобилей: Opel, Toyota, Honda, Dacia logan, Volkswagen Transporter, Chevrolet, Volkswagen Caddy.
По предварительным данным, в результате аварии пострадали 4 человека. Некоторые из машин получили серьезные повреждения. Авария парализовала движение транспорта, образовалась огромная пробка. На месте работает следственно-оперативная группа.
Читайте новости Comments.UA в социальных сетях
Источник: «Харьков. Комментарии»
Последние новости
|
23:22
Генштаб готовит новую «мобилизацию», призовут офицеров запаса
|
22:15
|
21:50
В Харькове в ДТП попали сразу семь автомобилей (ФОТО, ВИДЕО)
|
21:42
Последние статьи
Регионы
Партнеры портала
0