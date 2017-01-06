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общество

В украинских тюрьмах можно будет купить продукты

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В рамках реформы пенитенциарной системы в отечественных тюрьмах откроются торговые точки

Осужденным выдадут зарплатные карточки, с помощью которых они будут расплачиваться в тюремных магазинах

Министерство юстиции намерено начать размещение магазинов в тюрьмах в текущем году. Об этом заявил в интервью «5 каналу» заместитель министра юстиции по пенитенциарной системе Денис Чернышов, передают Українські Новини.

«В этом году мы будем маленькие магазинчики запускать. Сейчас с (торговыми) сетями ведем переговоры. В текущем году мы начнем реализовывать запуск магазинчиков в (пенитенциарной) системе», – сообщил он.

Чернышов также сообщил, что заключенным будут выданы зарплатные банковские карты, на которые будут поступать средства за выполняемую ими работу.

За денежные средства, перечисленные на карты, осужденные смогут приобретать продукты в тюремных магазинах.

Замминистра юстиции назвал данные нововведения одним из аспектов реформы пенитенциарной системы. По его прогнозам, реформа будет длиться пять-семь лет.

Фото: globallookpress.com

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Теги: заключенные, магазин, тюрьма

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