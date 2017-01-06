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У украинцев в Польше будет свой профсоюз

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Польша нуждается в рабочих руках украинцев, поэтому миграция в эту страну будет только увеличиваться

Сейчас структура профсоюза строится, но некоторые представительства уже активно работают

В Украине заработала Межотраслевой профсоюз украинских работников в Польше, который будет помогать нашим мигрантам в этой стране решать разнообразные проблемы.

Об этом заявил председатель Межотраслевого профсоюза украинских работников в Польше Юрий Карягин на пресс-конференции в Укринформе, передает Капитал.

«За все 25 лет независимости Украины – это первый такой профсоюз, который защищает интересы наших украинских мигрантов за рубежом. Сегодня ко мне обращаются и из других стран украинцы, которые работают в Португалии, Испании, Италии, Германии, звонят даже из Канады. Поэтому хотел сказать, что наши связи расширяются и, возможно, мы будем помогать нашим украинцам не только в Польше, но и во всех странах, где они работают», – сказал Карягин.

По его словам, сейчас в Польше проживает около 1 млн. украинцев. По предварительным расчетам польской стороны, в ближайшее время страна будет нуждаться в еще 5 млн. работников, поэтому миграция в Польшу будет только увеличиваться. И именно этот факт заставил объединиться и создать такой межотраслевой профсоюз. Так, благодаря помощи польских профсоюзов в начале прошлого года союз удалось зарегистрировать, а уже в июне провести организационные сборы. Сейчас структура профсоюза строится, но некоторые представительства уже активно работают, в частности – в Варшаве, Катовице, Вроцлаве, Лодзи и других городах.

«Стараемся сотрудничать с европейскими профсоюзными организациями, благодаря чему получаем методическую и организационную помощь, а также с украинским посольством в Польше. Иногда, когда людей обманывают, забирают паспорт, этот человек приходит в посольство, у него нет денег ни на фотографию, ни на питание и билет, чтобы вернуться на родину. Тогда мы находим возможности, чтобы такие вопросы решить и помочь такому человеку. Мы также стараемся сделать так, чтобы все наши украинцы работали в Польше легально, тогда они смогут заключить договор о труде и на базе этого договора будут иметь все социальные права, медицинское страхование, а также им будет идти стаж», – подчеркнул Карягин.

Фото: kp.ua

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Теги: миграция, украинцы, профсоюз, польша

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