Англичане вывели новую породу кошек (фото)

Селекционеры продолжают скрещивать диких представителей семейства кошачьих с классическими домашними породами

В ближайшие выходные в Летерхеде (Великобритания) пройдет большая выставка кошек International LondonCats, на которой в секции «экзотов» будет представлена совершенно новая порода гибридных кошек – Маргерит (Marguerite), представляющая собой помесь дикого барханного кота и британской кошки. Порода названа в честь Жана Огюста Маргерита, руководителя биологической экспедиции в Сахару, в ходе которой был впервые обнаружен и описан барханный кот.

Порода Маргерит была выведена британскими заводчиками-энтузиастами Джекки и Тимом Блисс, получившими лицензию на селекционную деятельность под контролем профессиональных генетиков, и имеет характерный фенотип дикой кошки, но характер и повадки домашнего животного. Одомашнивание барханного кота было облегчено тем, что в отличие от многих диких кошек он по природе своей труслив и не агрессивен, то есть не имеет генов, потенциально опасных для владельцев котов новой породы.

Сейчас у заводчиков насчитывается двадцать котов породы Маргерит, происходящих от одного общего предка, на выставку привезут котов второго и третьего поколения. На продажу животных пока не выставляют.

Всего на выставке International LondonCats заявлено пятьдесят пород животных и еще около тысячи хозяев продемонстрируют своих домашних любимцев без родословной в категории Best Household Pet.