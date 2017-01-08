Стало известно, когда в Украине потеплеет

С понедельника, 9 января, в Украине прогнозируется улучшение погодных условий, сообщает пресс-служба ГоСЧС.
«8 января, в Украине продолжит снижаться температура. В воскресенье в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской, на юге Киевской и на востоке Винницкой областей ожидаются интенсивные снегопады и образование снежного покрова высотой 25-30 см», - говорится в сообщении.
Также отмечается, что температура на западе и севере страны снизится до -16 градусов, в Карпатах и на Прикарпатье - до -25 градусов.
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