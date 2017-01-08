В Минске мужчина устроил спарринг с ковром (видео)

Житель Минска отрабатывал приемы боевых искусств на ковре. Видео с его участием набирает популярность среди пользователей YouTube.
На видео житель Минска вынес ковер на улицу, чтобы выбить его и начал отрабатывать на нем элементы боевых искусств: подсечки и броски.
Ролик выложила на YouTube соседка, которая наблюдала из окна за этим, и за два дня ролик под названием «Когда твой худший враг - это ковер» собрал около 450 тысяч просмотров.
«А что не так? Попросили выбить - он выбил», - говорят пользователи в комментарии к видео.
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