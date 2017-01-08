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общество

На дорогах Украины частично сняты ограничения движения

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В Украине обесточенными из-за непогоды остаются 24 населенных пункта

На автомобильных дорогах Украины начали снимать ограничения для движения транспорта, введенные из-за сильных снегопадов, сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

В Днепропетровской области с 10:30 8 января снято ограничение движение для всех категорий транспортных средств за исключением грузового и пассажирского транспорта на участке дороги Кировоград-Кривой Рог-Запорожье.

В Херсонской области с 09:00 8 января снято ограничение на движение грузовиков на всех автодорогах общего пользования государственного и местного значения. В Николаевской области с 12:00 8 января снято ограничение движение для всех категорий транспортных средств на всех дорогах.

Ограничения продолжают действовать в Одесской, Кировоградской и Черкасской областях.

«Остаются обесточенными 24 населенных пункта в трех областях, а именно: Одесской – 18 н. п., Черновицкой - 4 н. п. (частично), Херсонской – 2 н. п. К восстановлению энергоснабжения привлечены бригады облэнерго», - отметили в ведомстве.

Кроме того, в Одесской ОГА сообщили, что с 18:00 8 января снимаются ограничения и восстанавливается движение транспортных средств (кроме крупновесовых, грузовых и крупногабаритных) на дороге М-14 «Одесса - Мелитополь - Новоазовск» (на Таганрог).

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Теги: погода, снег

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