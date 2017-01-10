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Стало известно, когда в Украину придет потепление

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К выходным в Украине ненадолго потеплеет

К концу текущей недели в Украине немного потеплеет, однако холода окутают страну 18-19 января, прогнозируется до 15-17 градусов мороза.

Об этом сообщила начальника отдела агрометеорологии Гидрометцентра Украины Татьяна Адаменко. 

«К выходным мы ожидаем повышение температуры. На западе будет холоднее – 7-12 градусов мороза, на остальной территории температура будет колебаться в пределах -2 – +1С. Уже сейчас пошло повышение температуры», - сказала она. 

По ее словам потепление продержится в Украине недолго. 

Уже 18-19 января под действием скандинавского антициклона ожидается очередное снижение температуры до -15 – -17 градусов. 

Новое похолодание будет менее глубоким, чем в начале января, и морозы будут не такими лютыми. 

Также Адаменко отметила, что ожидаются в этот период незначительные осадки. 

«Большие осадки не ожидаются, но «добавки» к снежному покрову будут», - сказала она.

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Источник: «УНИАН»,

Теги: похолодание, потепление, январь, погода

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