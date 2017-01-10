Стало известно, когда в Украину придет потепление

К концу текущей недели в Украине немного потеплеет, однако холода окутают страну 18-19 января, прогнозируется до 15-17 градусов мороза.

Об этом сообщила начальника отдела агрометеорологии Гидрометцентра Украины Татьяна Адаменко.

«К выходным мы ожидаем повышение температуры. На западе будет холоднее – 7-12 градусов мороза, на остальной территории температура будет колебаться в пределах -2 – +1С. Уже сейчас пошло повышение температуры», - сказала она.

По ее словам потепление продержится в Украине недолго.

Уже 18-19 января под действием скандинавского антициклона ожидается очередное снижение температуры до -15 – -17 градусов.

Новое похолодание будет менее глубоким, чем в начале января, и морозы будут не такими лютыми.

Также Адаменко отметила, что ожидаются в этот период незначительные осадки.

«Большие осадки не ожидаются, но «добавки» к снежному покрову будут», - сказала она.