Верховный суд: при разводе детей предпочтительнее оставить с матерью

Верховный суд Украины дал официальное разъяснение по поводу того, кому оставят ребенка после бракоразводного процесса

Матери имеютпервостепенное право проживать с детьми после развода – такое официальное заключение сделал Верховный суд Украины. Об этом пишет UBR.ua.

«На практике украинские суды и так чаще всего выносили решения в пользу мам, однако данная норма не звучала нигде в официальном разъяснении. Теперь же ВСУ выдал правовое заключение на этот счет: если родители живут в разных местах, то рассматривая дела об опекунстве, суды должны в первую очередь отдавать предпочтение матерям. Конечно же с условием, что мама сможет полностью содержать ребенка и создать условия для его комфортного проживания», — говорит старший партнер адвокатской компании «Кравец и партнеры» Ростислав Кравец.

В заключении ВСУ также прописаны условия содержания ребенка.

«Орган опеки и попечительства или суд не могут передать ребенка для проживания с тем из родителей, кто не имеет самостоятельного дохода, злоупотребляет спиртными напитками или наркотическими средствами, своим аморальным поведением может повредить развитию ребенка», — говорится в правовой позиции ВСУ.

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