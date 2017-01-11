Гендиректора S.Group пытались убить из-за бизнес-конфликта с «АТБ»

Покушение на генерального директора ООО «Снэк-Экспорт» Сергея Белого напрямую связано с бизнес-конфликтом с группой «АТБ-Маркет», сообщает пресс-служба корпорации S.Group.

31 декабря 2016 года в городе Днипро рядом с офисом S.Group, который находится на проспекте Александра Поля неизвестный в маске с ножом напал на генерального директора ООО «Снэк Экспорт» Сергея Белого и нанес ему глубокие ножевые ранения.

В компании отметили, что он чудом остался жив, а также, что в результате нападения у него повреждено легкое, полностью порваны сухожилья руки, ее работоспособность под вопросом.

Белый находился в реанимации в течении 10-ти дней и по словам врачей, угроза жизни миновала. Отмечается, что сейчас ему необходима повторная операция и реабилитация, и в дальнейшем ему предстоит длительный процесс выздоровления.

Также в компании сообщили, что это уже не первое нападение на сотрудников предприятий. Подобные ситуации происходили в прошлом году с несколькими ключевыми менеджерами, они также пострадали от похожих травм.

Заявление о покушении было подано в местное управление Национальной полиции. По данному факту возбуждено уголовное производство по первоначальной квалификации ст. 121 ч. 1 Уголовного кодекса.

Руководство компании напрямую связывает данные события с бизнес-конфликтом, который происходит между предприятиями корпорации S.Group и группой «АТБ-Маркет относительно долгов «АТБ» перед S.Group за поставленную продукцию и неоказанные услуги.

Корпорация S.Group настаивает на объективном, открытом и всестороннем расследовании фактов нападения на ее сотрудников.

По информации компании попустительство со стороны правоохранительных органов может стать сигналом к вседозволенности и в других бизнес-конфликтах, что приведет страну к погружению во мрак бандитских реалий 90-х годов», - резюмировали в S.Group.