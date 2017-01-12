В Лукьяновском СИЗО подавили бунт экс-торнадовцев

Кратковременный бунт возник после того, как один из бойцов получил травму уха, а охрана якобы отказала ему в медпомощи

Правоохранители расследуют обстоятельства ночного ЧП в Лукьяновском СИЗО Киева и выясняют обстоятельства получения ранения одним из заключенных. Известно, что бунт в СИЗО начался после того, как один из экс-торнадовцев (по слухам, Максим Глебов) получил травму уха – пока остается неясным он себе ее нанес сам или это дело рук сокамерников.

После этого было осуществлено нападение на охрану СИЗО, которая якобы отказали травмированному в предоставлении неотложной медицинской помощи. В результате этого был устроен кратковременный бунт.

По словам главы киевской полиции Андрея Крищенко, волнения заключенных удалось быстро успокоить. Бойца, получившего ранение, отправили в медицинское учреждение, где ему оказывается помощь. Крищенко уточнил, что как такового нападения на охрану СИЗО со стороны заключенных не было. К полуночи всех участников беспорядков удалось развести по камерам.

События уже внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Ранее «Комментарии" писали о том, что уголовное дело по расстрелу копов в Днепре, в котором обвиняют экс-торнадовца, передают в суд.