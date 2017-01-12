В Сумах пылает спортивный клуб (видео)

Предположительно, причиной крупного пожара стало короткое замыкание

В четверг утром в Сумах на улице Заливной загорелась крыша спортивного клуба В-tone. Огонь на крыше первым заметил охранник расположенной рядом автостоянки. Посетителей и персонал клуба удалось оперативно вывести на улицу. Тем временем пожар усиливался и клубы дыма пошли в сторону расположенной рядом школы. Из учебного заведения эвакуировали 1300 учеников и отменили занятия во вторую смену.

На месте происшествия работают пожарные караулы. Предположительно, причиной возгорания стало короткое замыкание.

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