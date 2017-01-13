Начальник южненского АМПУ Максим Широков: «На заявления Омеляна не обращаю внимания: это неправда»

В Администрации морских портов Украины (АМПУ) нет коррупции, а заявления министра инфраструктуры Владимира Омеляна о коррупции, злоупотреблениях и неэффективности чиновников госпредприятия – это неправда. Об этом заявил начальник филиала АМПУ в порту «Южный» Максим Широков, комментируя вчерашнее назначение нового руководителя госструктуры.

«Это неправда. У меня коррупции нет. Как люди определяют коррупцию? Широков у вас коррупционер? А вы докажите, что Широков брал взятку?» - пояснил чиновник. При этом Широков не отрицает, что конкуренты компании «Ян де Нул Украина», которая победила в миллиардном тендере на дноуглубление, действительно давали цену на 90 миллионов гривен ниже. Но ведь «Ян де Нул», утверждает Широков, «сделала определенную стратегию, бизнес-вхождение в этот дноуглубительный рынок». «Нужно отдать должное менеджерам «Ян де Нул», что они смогли так сделать, они изучили законодательство, понимали, как это сделать», - говорит чиновник.

Напомним, суть «бизнес-вхождения» бельгийцев на украинский рынок не так давно пояснил нардеп Сергей Лещенко: по его информации, во время проведения тендера на дноуглубление в «Южном» 55% акций «Ян де Нул Украина» перешли от бельгийских владельцев в собственность кипрских офшорных компаний, якобы связанных с народным депутатом Сергеем Фаермарком. В итоге «Ян де Нул Украина» победила, несмотря на завышенную цену. У Широкова по этому поводу другое мнение – чиновнику кажется, что поднятый в СМИ скандал и последующая отмена тендера Кабмином связаны с тем, что «всем хочется прийти на готовое». «Почему возникла эта «мельтешня» вокруг нас? Потому что у нас очень много работы, проектов, работает профессиональная команда. Хочется задать вопрос: где вы были раньше, почему не подсказывали? А когда мы все сделали, запустили в работу, у нас появилось куча оппонентов и критиков. А по поводу заявлений министра по поводу тендера в порту «Южный» – еще раз говорю, я не обращаю на это внимания…», - заявил Широков.

В начале этой недели министр Омелян заявил, что якобы зная о предстоящих увольнениях, руководители АМПУ выписали себе премии за декабрь в размере от 700 тыс. гривен до 1,5 млн гривен. Широков признает – перед Новым годом сотрудникам южненского филиала действительно выплатили премии в размере 2-3 окладов. Но «в этом нет ничего плохого, раз у нас была экономия, и мы эти деньги потратили на премии».

Широков объясняет, что легко прийти на все готовое. «Команда чья-то все сделала, и начинается: они все неправильно сделали, давайте их уберем, мы будем более эффективно управлять… Людям же надо показывать какую-то работу. Вот они показывают на чужой работе», - заявил чиновник. При этом Широков подчеркнул, что «чисто по-человечески» к Владимиру Владимировичу Омеляну относится нормально – «как и президент Порошенко министр может нравиться или не нравиться, но это министр».

Слова Омеляна о том, что все решения правительства в АМПУ блокируются или игнорируются – Широков поясняет отсутствием в Кабмине людей, что-либо понимающих в портовой отрасли. По мнению начальника филиала АМПУ, начатые в 2013 году реформы, при новой власти не продвинулись. «Нужно заниматься реформой, которая остановилась с 2013 года. Проблем выше крыши. А мы занимаемся тем, что перетягиваем одеяло друг на друга и рассказываем о коррупционерах», - отметил Широков.

К фигуре нового главы АМПУ Райвиса Вескаганца, которого Владимир Омелян вчера представил трудовому коллективу, Широков относится скептически. «Этого латыша в глаза еще никто не видел, но уже начинают его обсуждать», - говорит он.

Чиновник не скрывает, что в силу своей должности имеет хорошие отношения с политиками. «Я встречаюсь со многими народными депутатами. Я знаю Чекиту Геннадия Леонидовича, я знаю Полякова Максима Анатольевича, Бурбака Максима Юрьевича, ряд депутатов из Одесского региона. В том числе, и Фаермарка Сергея Александровича. Моя должность позволяет», - рассказывает чиновник. Любопытно, что именно Фаермарка и Полякова в СМИ называли людьми, которые контролируют реализацию схем в портовой отрасли: поговаривают, что Фаермарк отвечает за админресурс, а Поляков – информационную кампанию и «маски-шоу» со стороны силовиков.

Напомним, вчера министр инфраструктуры Владимир Омелян представил коллективу АМПУ нового руководителя Райвиса Вецкаганса, экс-председателя правления крупнейшего портового терминала в странах Балтии Rigas Centralais Terminals. По словам министра, смена руководства – первый шаг в реформировании отрасли. «Мы только начали и уже есть определенное сопротивление. Это нормально. Если министр удобен для всех это ставит под сомнение его эффективность».

Ранее, бывшее руководство АМПУ попыталось заблокировать приказ о назначении нового руководителя в суде, называя действия министерства незаконными.