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общество

По факту блокирования неотложки на пути к больному завели дело

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Медики потеряли на дороге 10 минут

Следователи допросят тех, кто препятсвовал проезду скорой помощи и только потом дадут правовую оценку их действиям

В России случай в Петропавловске-Камчатском, когда автомобиль скорой помощи был заблокирован легковушкой на дороге и не успел к больному, вызвал большой общественный резонанс. Граждане пишут властям петиции, а в Госдуме готовят законопроект.

Напомним, 10 января неотложка спешила на вызов к 21-летнему больному и потеряла 10 минут на дороге, когда проезд заблокировала легковушка с авто-леди за рулем. Эти 10 минут оказались роковыми – больной умер, не дождавшись врачей.

Об этом случае стало известно в четверг, 13 января, а уже в пятницу, 13-го региональное управление Следственного комитета России (СКР) завело уголовное дело. Однако пока оно открыто не против конкретных лиц, а по факту  несвоевременного оказания неотложной помощи.

«Со слов медицинского персонала бригады скорой медицинской помощи, своевременно оказать помощь мужчине им помешал автомобиль под управлением женщины, препятствующий проезду автомобиля скорой медицинской помощи», - говорится в сообщении на сайте следственного управления по Камчатке.

Правоохранители установили  личности людей, которые препятствовали проезду скорой помощи. Но правовую оценку их действиям следователи обещают дать только после допроса. 

Ранее «Комментарии" писали о том, что российский посол после ужина попал в Израиле в больницу.

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Теги: смерть, Камчатка, дорога, скорая

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