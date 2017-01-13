Нацсовет аннулировал лицензию телеканала UBR

Национальный совет по телевидению и радиовещанию аннулировал лицензию на спутниковое вещание телеканала UBR, сообщает пресс-служба ведомства.

«Национальная рада удовлетворила ходатайство ООО «ЕС Продакшен групп» об аннулировании лицензии на спутниковое вещание телеканала «UBR». Соответствующее решение принято регулятором 12 января», - говорится в сообщении.

Теперь компания должна вернуть лицензию на вещание в течение 10 дней с даты принятия этого решения.