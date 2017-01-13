На Днепропетровщине арматурой избили женщину-депутата

У Анастасии Копосовой диагностировали перелом ноги и другие травмы

Сегодня, 13 января, в поселке Мелиоративное в Днепропетровской области напали на депутата Новомосковского райсовета от ВО «Батькивщина» Анастасию Копосову. По словам очевидцев, на 62-летнюю женщину напали трое неизвестных, когда она направлялась в магазин. Преступники начали бить ее прутами арматуры по ногам, после чего быстро скрылись. Прохожие вызвали пострадавшей скорую помощь. Как рассказали в пресс-службе ВО «Батькивщина», Анастасию Копосову доставили в Новомосковскую центральную районную больницу, где ей оказали первую медицинскую помощь.

По словам главврача больницы Вадима Михайлюты, у женщины диагностировали травмы ног – в частности одна из них сломана. В свою очередь, начальник Новомосковского райотдела полиции Виктор Рыбак сообщил, что правоохранителям уже известен номер машины, на которой скрылись нападавшие. Сейчас идут оперативно-розыскные действия.

