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«Укрзализныця» может запустить поезд в еще один польский город

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«Укрзализныцей» рассматриваются и другие направления в Европу, в частности в страны Балтии

Хелм по сравнению с Перемышлем имеет лучшее железнодорожное сообщение со столицей Польши Варшавой

«Укрзализныця» вслед за Перемышлем в ближайшее время может сформировать еще один прямой маршрут в Польшу. «Ближайшая перспектива – поезд до Хелма, где есть колея украинского стандарта шириной 1520 мм. Также рассматриваются и другие направления в Европу, в частности, в страны Балтии – это уже в среднесрочной перспективе», – рассказал директор по пассажирским перевозкам и сервису ведомства Игорь Романкив в интервью Delo.UA.

Хелм – город в Польше в 25 километрах от границы с Украиной. В 60 километрах от границы находится крупная ж/д станция Ковель (Волынская область). Примечательно, что Хелм по сравнению с Перемышлем имеет лучшее железнодорожное сообщение со столицей Польши Варшавой.

По словам Романкива, основное ограничение для расширения маршрутной сети в восточную Европу – инфраструктура. Ведь в Польше и соседних странах не так много станций, к которым подходит широкая колея, распространенная на постсоветском пространстве.

Топ-менеджер «Укрзализныци» также не отрицает возможность расширения ж/д сообщения с Перемышлем за счет пригородных поездов. «Идею пригородного поезда никто не отменяет, но это совсем другой сегмент пассажиров и совсем другая задача перевозок. Поезд «Интерсити+» ориентирован в большей степени на обычных туристов, студентов, которые едут на обучение, с целью культурного обмена. А пригородный поезд будет выполнять исключительно текущие потребности местного региона», – объяснил Романкив.

Он также утверждает, что удалось оптимизировать процесс покупки билетов на скоростной поезд Перемышль – Львов – Киев в кассах Польши. «Проблема с билетами из Польши была ситуативной, она возникла разово. На сегодня, как меня заверили польские коллеги и представители «Укрзализныци», она уже снята», – говорит Романкив. Он ссылается на польских железнодорожников, по словам которых сейчас уже есть возможность приобрести билет до самого отправления поезда.

Фото: tourdream.net

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Теги: интерсити, Укрзализниця, польша, Варшава, поезд

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