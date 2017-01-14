В Карпатах сошла снежная лавина, трасса на Львов перекрыта

В Раховском районе (Закарпатская область) произошел сход снежной лавины, которая затруднила проезд на автодороге Мукачево-Львов, сообщили в управлении ГосЧС.

«Перекрыта одна полоса автодороги, движение осуществлялось по другой полосе в реверсном режиме», - следует из сообщения на официальном сайте ведомства в пятницу вечером.

Отмечается, что сход произошел около 20:00 объемом около 90 м куб. на а/д государственного значения Н-09 Мукачево - Ивано-Франковск - Рогатин - Львов, км 153 (возле с.Деловое Раховского района).

На расчистку дороги от снежной лавины направлен фронтальный погрузчик из филиала «Раховский ДЭУ».