Найден ген отвечающий за старение человека

Ученые нашли ген, который отвечает за старение клеток человеческого организма.

Биологи выделили особый протеин, названный – TZAP, именно этот белок устанавливает верхний (максимальный) предел длины теломер, которые в свою очередь регулируют процесс размножения клеток.

Это позволяет клеткам размножаться, но не слишком много. Ученые предполагают, что теломеры выполняют в организме защитную функцию.

С младенчества их размеры постепенно сокращаются: в среднем в два раза к зрелому возрасту и в четыре - к пожилому. Это называют одной из причин старения организма человека. Сокращение темпов деградации теломер, таким образом, напрямую связывают с увеличением продолжительности жизни.