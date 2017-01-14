Найден ген отвечающий за старение человека

Ученые нашли ген, который отвечает за старение клеток человеческого организма.
Биологи выделили особый протеин, названный – TZAP, именно этот белок устанавливает верхний (максимальный) предел длины теломер, которые в свою очередь регулируют процесс размножения клеток.
Это позволяет клеткам размножаться, но не слишком много. Ученые предполагают, что теломеры выполняют в организме защитную функцию.
С младенчества их размеры постепенно сокращаются: в среднем в два раза к зрелому возрасту и в четыре - к пожилому. Это называют одной из причин старения организма человека. Сокращение темпов деградации теломер, таким образом, напрямую связывают с увеличением продолжительности жизни.
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Источник: «, Science
Теги: открытие ученых, старение, генетика, ген
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