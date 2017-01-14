В 2016 году Украина запретила прокат 38 российских фильмов

Государственное агентство по вопросам кино обнародовало статистику за 2016 год, сонласно которой стало известно, сколько российских фильмов было разрешено, а сколько запрещено к показу в Украине.

В Украине запретили показ 38 российских фильмов и сериалов, а разрешили прокат в кинотеатрах только 7 российских фильмов.

Среди запрещенных фильмов и сериалов, такие: «Последний секрет мастера», «Лютый», «Под прикрытием», «Ладога», «Путь к сердцу мужчины», «Игра», «Ночные стражи», «Самозванка» и другие.

В2014 году было запрещено 166 российских фильмов и сериалов, а в 2015 году - 82.

Разрешили в прошлом году прокат таких российских фильмов в Украине: «30 свиданий», «Статус: Свободен», «День выборов 2», «Хардкор», «Дигеры», «Дуэлянт» и «Коллектор».

Напомним, государственное агентство по вопросам кино запретило к показу в Украине телевизионный сериал «Отель Элеон».

Как сообщали «Комментарии», Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания изъял российский телеканал «Дождь» из перечня иностранных программ, а также на три месяца прекратил ретрансляцию на территории Украины телеканала «Телеклуб» В первом случае Нацсовет мотивировал свое решение тем, что содержание телеканала «Дождь» не отвечает требованиям Европейской конвенции о трансграничном телевидении и законодательства Украины.

По состоянию на 22 декабря 2016 года так называемый «список адаптированных каналов» насчитывал 156 иностранных телеканалов. После удаления «Дождя» и временного запрета «Телеклуб» украинским провайдерам разрешены для ретрансляции 154 иностранных телеканалов.