Украинцы хотят, чтобы всех толстых полицейских уволили

Президента Украины Петра Порошенко призвали уволить всех полицейских, чей вес превышает 95 килограммов. Соответствующая петиция зарегистрирована на сайте Президента Украины

Автор петиции Юрий Шевченко отметил, что украинские полицейские не занимаются спортом и призвал уволить всех правоохранителей, чей вес превышает 95 килограмм.

Петиция была зарегистрирована 13 января 2017 г. и собрала пока 8 голосов из 25 тыс. необходимых. Для подписания петиции осталось 90 дней.