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общество

Чехия передаст Украине останки писателя Александра Олеся

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Родственники писателя решили его перезахоронить в Украине

Чехия решила передать украинской стороне эксгумированные останки писателя Александра Олеся, сообщил президент Украины Петр Порошенко

«Чешская власть дала разрешение на передачу украинской стороне эксгумированных останков Александра Олеся. Готовим перевозку в Украину уже в ближайшее время», - написал в своем Twitter президент.

Как сообщали ранее «Комментарии», родственники писателя решили перезахоронить писателя в Украине и для этого обратились в к президенту страны. В свою очередь Порошенко поручил Министерству иностранных дел урегулировать ситуацию с захоронением Олеся в Чехии. 

Огромный скандал разгорелся, когда чешские власти принудительно эксгумировали останки украинского писателя. Это произошло на основании того, что по местным законам родственники или друзья умерших должны платить ренту за место на кладбище, а человек, который вносил оплату, недавно умер.

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Теги: Украина, Чехия, эксгумация, писатель

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