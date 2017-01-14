Чехия передаст Украине останки писателя Александра Олеся

Чехия решила передать украинской стороне эксгумированные останки писателя Александра Олеся, сообщил президент Украины Петр Порошенко

«Чешская власть дала разрешение на передачу украинской стороне эксгумированных останков Александра Олеся. Готовим перевозку в Украину уже в ближайшее время», - написал в своем Twitter президент.

Чеська влада дала дозвіл на передачу українській стороні ексгумованих останків О. Олеся. Готуємо перевезення в Україну вже найближчим часом — Петро Порошенко (@poroshenko) 14 января 2017 г.

Как сообщали ранее «Комментарии», родственники писателя решили перезахоронить писателя в Украине и для этого обратились в к президенту страны. В свою очередь Порошенко поручил Министерству иностранных дел урегулировать ситуацию с захоронением Олеся в Чехии.

Огромный скандал разгорелся, когда чешские власти принудительно эксгумировали останки украинского писателя. Это произошло на основании того, что по местным законам родственники или друзья умерших должны платить ренту за место на кладбище, а человек, который вносил оплату, недавно умер.