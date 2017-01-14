Новый поворот в деле об убийстве Эндрю

Георгий Тука подтвердил результаты журналистского расследования расстрела группы Эндрю в сентябре 2015 г.

Месяц назад выехал из Украины из-за угроз физической расправы журналист Алексей Бобровников, работавший ранее на телеканале «1+1». Об этом стало известно на днях из заявления самого Алексея. По его словам, угрозы физической расправы ему начали поступать давно – «с первых дней расследования, посвященного «серой зоне», а точней, за два дня до убийства Андрея Галущенко».

13 января о расследовании Бобровникова сообщило международное французское радио.

За что убили Эндрю

Речь идет о преступлении, совершенном в позапрошлом году, которое не раскрыто до сих пор. Утром 2 сентября 2015 г. на контролируемой Украиной части Луганской области, под Счастьем возле линии фронта была расстреляна мобильная группа во главе с Андреем (Эндрю) Галущенко, занимавшаяся борьбой с контрабандой. Советник главы СБУ Юрий Тандит предположил, что группа Эндрю была уничтожена в результате боя с вражеской диверсионно-разведывательной группой. Однако эту версию опроверг тогдашний глава Луганской ОГА Георгий Тука. Он рассказал в эфире телеканала «112 Украина», что расстрелянная мобильная группа расследовала связи с контрабандой одного из украинских подразделений, которое работает на линии фронта в районе Счастья, и собрала уже немало информации. По словам Туки, неоднократно командир этого подразделения угрожал группе. «Тандит, мягко говоря, ошибается, никакого боя не было. Было элементарное уничтожение мобильной группы. Никакой ДРГ в то время на территории, подконтрольной Украине, не было. Я уже получил эту информацию из двух источников, в том числе с противоположной стороны», – сообщил Тука. Эндрю был его другом.

В интервью «5 каналу» Тука заявил, что знает имя человека, который причастен к расстрелу группы Эндрю. «Этому человека я не просто сказал, я ему написал, что со вчерашнего утра он из обычного предателя и барыги превратился в убийцу. Этот человек перешел грань, все! Ни о каких встречах, разговорах и переговорах отныне речь не идет. Я буду его уничтожать!» – пообещал Тука. Он подчеркнул, что никакие вражеские ДРГ к этому преступлению не имеют отношения. «По моему убеждению, это сделал кто-то из наших. Или военное подразделение, или подготовленные структуры именно из подразделений, которые в этом секторе контролируют линию пересечения границы. Речь идет о 92-й бригаде», – сказал Тука.

Но вернемся к заявлению Алексея Бобровникова. «Андрей был моим главным источником информации в вопросах исследования «серой зоны», где ведется активная нелегальная или полулегальная торговля с военизированными формированиями оккупированного Донбасса и квази-правительственными структурами территорий, над которыми Украина потеряла контроль», – пишет журналист.

Он называет Эндрю «бывшим военнослужащим и волонтером, работавшим, как и другие волонтеры мобильных групп, под санкцией Службы безопасности Украины». Алексей отмечает, что «лидер счастьинской группы Андрей Галущенко был мозгом, стоявшим за аналитической и оперативной работой по контролю над торговыми потоками во всей Луганской области и, отчасти, территорий, граничащих непосредственно с Российской Федерацией».

«В течение нескольких месяцев я искал компромат на Эндрю, так же как и на всех остальных фигурантов этого дела, чтобы понять личные мотивы его участия в анти-контрабандной деятельности. За больше чем год работы над темой я не обнаружил в его деятельности личных меркантильных мотивов. Андрей Галущенко, по моему глубокому убеждению, был искренним патриотом, выполнявшим поставленную правительством задачу, возможно, более пассионарно, чем от него ожидалось», – отмечает Бобровников.

Буквально за два дня до своего последнего выезда Галущенко дал Бобровникову несколько объемных, достаточно подробных интервью, описывающих контрабандные схемы не только в луганском секторе, но и по всей линии фронта. Стоит посмотреть последнее интервью Эндрю на «1+1» или другое его предсмертное интервью, чтобы понять, почему его убили.

Расследование Бобровникова

После смерти Эндрю Алексей посвятил себя журналистскому расследованию этого убийства. «Я решил сфокусироваться исключительно на расследовании обстоятельств данной конкретной трагедии и выявлении людей, так или иначе причастных к гибели моего источника информации», – пишет журналист. Как и Тука, он прямо называет подразделение, которое может быть причастно к гибели Эндрю: «92 отдельная механизированная бригада, контролировавшая весь прилегающий сектор».

Начатое Алексеем журналистское расследование оказалось несовместимым с работой на «1+1». «Мое увольнение с телеканала «1+1», – рассказывает Бобровников, – случилось именно после попыток прекратить попытки отбеливания этим СМИ репутации командира 92 омбр Виктора «Ветра» Николюка и вдобавок (как я узнал впоследствии) комбата батальона Киев-2 Богдана Войцеховского. По поводу обоих этих людей погибший Галущенко, как мне доподлинно известно, вел собственные расследования, пытаясь проверить причастность первого к контрабанде, а второго – к серии умышленных убийств. Ни одно из этих расследований, проводимых моим источником, не было доведено до конца».

Журналист отмечает, что угрозы физической расправы приходили ему «как в дружеской форме с похлопыванием по плечу, так и в форме угроз с оружием в руках». В своем заявлении он рассказывает о пяти случаях таких угроз, последняя из них прозвучала уже после того, как он прекратил активную работу в «серой зоне».

Об этом эпизоде Бобровников сообщает немаловажные подробности. По его словам, на стыке зимы и весны 2016 г. «среди свидетелей дела Галущенко и людей, в той или иной мере задействованных в расследовании его гибели, начала циркулировать информация о причастности к смерти Эндрю некоего «Сироты» – по одним данным, сотрудника спецслужб или офицера вооруженных сил, по другим – гражданского лица, тесно связанного с 92 бригадой и являющегося «смотрящим» от главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны, который контролирует в бригаде группу наиболее беспринципных сорвиголов, участвующих в темных махинациях и, возможно, убийствах».

Алексей посвятил довольно много времени проверке этих слухов, осторожно пытаясь установить личность этого человека. «Один из моих осведомителей, знакомых, частично, с ходом следствия, в дружеской манере намекнул мне на возможность моего собственного физического устранения в случае, если я продолжу поиск информации об этой фигуре. На вопрос, что он знает о некоем Сироте, источник заявил буквально следующее: «Кошелек ГУР. Лимоны в баксах ежемесячно. Наркотики, контрабанда, заказные убийства. Все на нем держится. Эндрю – их работа. Не лезь туда. Проникнут домой, подмешают что-то. Не лезь». Это было пятое прямое предупреждение о рисках, связанных с делом Галущенко, и я стал еще осторожнее», – на этих словах Бобровников прерывает свой рассказ.

Продолжение следует

Журналист раскрыл только часть своих сведений. Более полную версию своего заявления он предоставил «нескольким людям», еще находясь на территории Украины. «Я сделал это на тот случай, если со мной что-нибудь случится, – объясняет Алексей. – При самом худшем сценарии мне хотелось быть уверенным, что в случае моей гибели количество подозреваемых в этом деле будет не столь условным и размытым, как было в случае с покушениями (успешными или неуспешными) на других журналистов в моей стране».

Свой отъезд из Украины он несколько недель держал в секрете, «так как ждал поступления еще некоторой информации». «Я нуждался в нескольких дополнительных документальных материалах, возможно, проливающих свет на дело Галущенко и последовавшую за ним серию смертей, по всей видимости, связанных между собой и ставших, в конечном итоге, причиной моего отъезда», – утверждает журналист.

В конце своего заявления он написал, что продолжение следует. Но и уже обнародованной части хватило, чтобы вызвать сумятицу на самом верху.

Быстро отреагировал на заявление журналиста Георгий Тука, работающий сейчас замминистра по вопросам временно оккупированных территорий. «Спасибо Алексею за мужество и принципиальность! – написал Тука. – Этот материал – жуткий своей правдой. Об этой правде мы разговаривали многократно в Северодонецке. В последнее время я не видел Алексея и не знал, чем он занимается. Оказалось, он продолжал свое расследование. Перечитав напечатанную первую часть, я не нашел для себя лично ничего нового, но, возможно, в продолжении Алексей расскажет то, чего я не знаю. Надеюсь на это».

Экс-глава Луганской ОГА фактически подтвердил сказанное Бобровниковым, а также напомнил о предложении, с которым он выступил в эфире «Громадського» 4 мая 2016 г. Тогда, говоря о расследовании расстрела группы Эндрю, Тука заявил: «Мы знаем практически все. К сожалению, есть пропасть между «знать» и «доказать». Я неоднократно предлагал спецслужбам воспользоваться тем, что называется «сыворотка правды»… Заснять показания людей в расслабленном состоянии на видео и сделать провокационный выток в Youtube. Чтобы мерзавцы в высших кабинетах, которые курируют и крышуют такие явления как контрабанда, увидели все это своими глазами. Посадить их не удастся. Но они будут знать, что о них знаем мы».

Сейчас Тука говорит, что шанс на разоблачение убийц Эндрю еще есть. «К сожалению, правоохранители отказались от (на мой взгляд) единственно возможного решения: задействование «сыворотки правды» с последующей открытой публикацией материалов допроса участников тех событий. Несмотря на это, еще есть шанс! Есть тоненькая ниточка, которая может привести к раскрытию правды. Но, о ней говорить преждевременно – как видим, ниточки обрываются…»

Замминистра добавил еще и по поводу 92 омбр. «Выходил сюжет на «112-м» о тех же местах: Лопаскино, Лобачево… Разведчик с 92-й рассказывает, как они ловят контрабандистов, а милиция их отпускает. Они (военные) ловят, а тех отпускают. Они ловят… А за спиной уже выстроилась целая очередь разного рода автомобилей на переправе. Почему же девушка-корреспондент не задала элементарный вопрос: «Если вы их здесь так ловите и не пускаете, то чего же они все прут именно сюда, как мухи на дерьмо?!»

Теперь такими вопросами задаются уже не только в Украине. 13 января о расследовании Бобровникова сообщило RFI (международное французское радио). На сайте RFI можно скачать и репортаж под заглавием «Украина: контрабанда и коррупция в Донбассе». «Насилие не прекращается на Донбассе (восток Украины) с начала войны весной 2014 г. Но это не помешало развитию контрабанды всех видов. Один украинский журналист исследовал эту проблему в течение более двух лет. Ввиду угрозы смерти он предпочел покинуть страну», – сообщает RFI.

Продолжение в любом случае будет.