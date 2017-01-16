Поезда из Украины повезут в Европу

Мининфраструктуры обещает в 2017 году запустить новые жележнодорожные маршруты в европейские города
Министерство инфраструктуры Украины планирует в 2017 году запустить несколько поездов в европейские города. В частности, в ближайшее время планируется маршрут Мукачево-Будапешт. Об этом в эфире телеканала «Эспресо» заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.
«Сейчас рассматривается новое направление в Польшу. Кроме того мы хотим запустить маршрут Мукачево-Будапешт… направление в Словакию», - сообщил министр.
По словам Омеляна, до сих пор в Украине поезд №1 ходил на Москву, а теперь в министерстве хотят чтобы первый маршрут направлялся в Европу.
Напомним, в конце декабря «Укрзализныця» запустила новый скоростной поезд Интерсити по маршруту Киев- Перемышль.
Ранее «Комментарии» писали о том, что в Украине запустят поезда с вагонами-трансформерами.
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Теги: поезд, Мининфраструктура, Европа, маршрут
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