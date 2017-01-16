Харьков назвали самым опасным городом в Восточной Европе

Исследователи утверждают, что уровень преступности резко возрос за последние три года

У харьковчан появился еще один повод для «гордости»: по данным всемирной базы данных Numbeo, Харьков – самый криминогенный город Восточной Европы. Индекс преступности в «первой столице» составляет 53,54. Для сравнения – показатель замыкающей список из 26 городов Клуж-Напоки (Румыния) 20,30.

Город обошел российский Екатеринбург и нашу столицу – Киев. В десятке также Львов – на 9 месте.

Среди самых распространенных правонарушений, совершаемых в Харькове, - преступления, связанные с наркотиками, коррупция и взяточничество, нападения, вандализм, кражи, грабежи. Также отмечается, что высокий рост преступности наблюдается именно последние три года. Положительным моментом назван низкий процент преступлений на национальной или религиозной почве, а также то, что гулять в одиночестве по улицам Харькова днем довольно-таки безопасно. Ночные же прогулки – дело рискованное.

Фото: 2joy.me