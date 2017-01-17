Янукович позвал следователей ГПУ к себе в гости в Россию

Экс-президент сообщил Генпрокуратуре свой адрес и готов к допросу у себя дома
Бывший президент Украины Виктор Янукович сообщил Генеральной прокуратуре Украины свой адрес проживания в России. Об этом в эфире телеканала «112» сообщил адвокат экс-президента Виталий Сердюк.
«Виктор Янукович не находится в международном розыске. Он сообщил адрес своего места жительства и предоставил ГПУ документы о своем статусе на территории Российской Федерации. Янукович призвал следователей приехать и провести все необходимые следственные действия относительно этого дела. Возможность допроса есть и есть желание», - заверил Виталий Сердюк.
Ранее«Комментарии» писали о том, что генпрокурор Луценко намерен в суде поддержать обвинение Януковича в госизмене.
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